Castaño, descomunal poder con un Escolar peligroso

Nos reponíamos del susto de Isaac Fonseca y esa tremenda cornada en la espalda cuando comenzaba nada menos que la corrida de José Escolar, que no es cualquier cosa. Ni cualquier día. El calor apretaba con esa misma densidad que daba la sensación de ver salir ese toro (y los pensamientos, que son tan determinantes). Casi nada funciona igual en estas tardes. Fernando Robleño se las vio con «Madrileño». De madrileño a «Madrileño». Curtido torero en todo tipo de avatares. Impresionó cómo se relajó desde el principio por la derecha viéndolo claro, y no era fácil. El toro salía con la cara alta, reponía y al natural sabía lo que se quedaba por detrás. La faena fue de trabajera, de interés, de no volver la cara, de buscar siempre aunque no fuera fácil. Intensidad. Y logró momento de mucho fulgor en tiempos difíciles, que estar ahí era lanzar una moneda al aire en cada muletazo sabiendo el precio. Sonó una aviso toreando todavía y la espada se le atravesó de mala manera.

El torero Fernando Robleño da un pase durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro, con toros de la ganadería de José Escolar para los diestros Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Damián Castaño, este martes en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. JuanJo Martín Agencia EFE

Robleño

Saludó Ruiz con el cuarto para no ponérselo en absoluto fácil a Fernando Robleño en la muleta el de José Escolar. Entre que se quedaba corto y reponía estar delante era todo un desafío. Con esos mimbres logró Robleño sacar unos naturales sorprendentes, de profundos, largos y plenos. Una maravilla, aunque fuera un oasis.

Damián Castaño

Alberto Sandoval lo bordó en la última vara al segundo, que fue emocionante por cómo lo cogió (no por pelea de bravo). Y se le valoró. Damián Castaño se puso a torear sin ninguna probatura por en la verticalidad y relajado. Apuró sus embestidas como si fueran buenas, a pesar de que el animal se quedó corto enseguida y fue a menos. Muy solvente Castaño. Se fue derecho con la espada y se quedó entre los pitones. Un milagro que saliera indemne de ahí.

Pasó un calvario la cuadrilla para poner palos al quinto, y normal. El toro no hacía nada bueno. Damián desafío al toro, que era agresivo por hechuras pero sobre todo por comportamiento, sin pensar en nada, convencido y sincero. Muy impresionante. Tan sólido que logró lo que parecía imposible: imponerse a un toro que pesaba una barbaridad. No se veía por ningún lado y lo hizo pasar. Jugándose la vida sin trampa ni cartón. Un titán.

Impresionó la firmeza de Gómez del Pilar, también la poca duración del tercero, que se orientó en la segunda tanda, complicándose mucho. No se desanimó el torero, que le buscó las vueltas de una y otra manera y al natural le sacó pasajes de brillantez y tremendo mérito. Eso sí, sonó otro aviso antes de entrar a matar.

Ficha del festejo

Las Ventas (Madrid). 22ª de la Feria de San Isidro. Se lidiaron toros de José Escolar. El 1º, de buen pitón diestro pero poca duración; 2º, noble, de corta arrancada y a menos; 3º, orientado; 4º, muy complicado por el derecho; 5º, complicadísimo; 6º, malo. Dos tercios.

Fernando Robleño, de mostaza y oro, aviso, pinchazo, estocada, nueve descabellos, segundo aviso (ovación); pinchazo, casi entero (silencio).

Damián Castaño, de malva y oro, estocada (saludos); estocada, descabello (saludos)

Gómez del Pilar, de gris claro y oro, aviso, estocada baja (saludos); estocada (silencio).