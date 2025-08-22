Corridas, encierros y novilladas gratis por televisión: el maratón taurino llega a casa este fin de semana

El verano taurino encara su recta final con un auténtico festín para los aficionados. Durante el fin de semana del 23 al 25 de agosto, varias cadenas autonómicas vuelven a volcarse con la programación taurina en abierto, ofreciendo encierros, novilladas, corridas y festejos populares desde distintos rincones del país. Canal Sur, Castilla-La Mancha Media, Navarra Televisión, ETB 2 y Teve4 serán las encargadas de llevar la emoción del ruedo a los hogares.

Desde los encierros matutinos del Pilón en Falces hasta las corridas de toros en plazas como Cuenca, Tarifa o Tarazona de la Mancha, la variedad es total. En cartel, nombres consagrados como Diego Ventura, Andy Cartagena, Manuel Escribano o Antonio Ferrera, junto a jóvenes valores en los certámenes de novilladas. Y todo ello gratis, sin necesidad de suscripciones ni pagos extra.

Una vez más, las televisiones autonómicas confirman su papel como bastión de la difusión taurina. Apuestan por el directo, el arraigo local y la pluralidad de formatos, acercando la tauromaquia a todo tipo de públicos, desde el aficionado veterano hasta los nuevos espectadores que descubren esta tradición a través de la pantalla.

Programación taurina del 23 al 25 de agosto en televisión:

Sábado 23 de agosto de 2025

08:45 h – Navarra Televisión y ETB 2 . Encierro del Pilón desde Falces (Navarra)

Encierro del Pilón desde Falces (Navarra) 18:00 h – Canal Sur Televisión. Toros desde Montoro (Córdoba). Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Gran Semifinal. Novillos de Toros de El Torero para Manuel Quintana, Isaac Galvín, Javier Torres "Bombita", Noel García, David Gutiérrez y Manuel Domínguez.

Toros desde Montoro (Córdoba). Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía. Gran Semifinal. Novillos de Toros de El Torero para Manuel Quintana, Isaac Galvín, Javier Torres "Bombita", Noel García, David Gutiérrez y Manuel Domínguez. 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Tarazona de la Mancha (Albacete). Toros de La Palmosilla para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y José Fernando Molina.

Toros desde Tarazona de la Mancha (Albacete). Toros de La Palmosilla para 19:00 h – Teve4 (Televisión Local de Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Aldeanueva.

Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Aldeanueva. 23:30 h – Teve4 (Televisión Local de Vila-real). Bous al Carrer desde Nules (Castellón). Toro de Montalvo.

Domingo 24 de agosto de 2025

08:45 h – Navarra Televisión y ETB 2 . Encierro del Pilón desde Falces (Navarra)

Encierro del Pilón desde Falces (Navarra) 18:30 h – Castilla-La Mancha Media. Toros desde Cuenca. Toros de Benítez Cubero para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens.

Toros desde Cuenca. Toros de Benítez Cubero para los rejoneadores 19:00 h – Canal Sur Televisión. Toros desde Tarifa (Cádiz). Toros de Lagunajanda para Manuel Escribano, David Galán y Pepe Moral.

Lunes 25 de agosto de 2025