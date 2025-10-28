Daniel Luque ficha por Antonio Barrera en un giro clave de su carrera

Daniel Luque ha cerrado una nueva etapa profesional tras su reciente ruptura con Luis Manuel Lozano. El torero sevillano ha llegado a un acuerdo con Antonio Barrera, quien asumirá su apoderamiento a través de la Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT), grupo del que es director en España y que representa los intereses de la Casa Baillères.

Barrera vuelve así a implicarse directamente en la carrera de un matador, algo que no hacía desde su gestión con Morante de la Puebla. Bajo el paraguas de la FIT, Luque se integra en una estructura que controla plazas relevantes como Bilbao, Salamanca, Logroño o Olivenza, lo que abre nuevas posibilidades para su proyección en el circuito.

Luque ha cerrado una temporada notable, con 33 corridas, 57 orejas y presencia constante en plazas de primera. Su paso por Castellón, Valencia, la Feria de Abril y San Miguel en Sevilla ha sido sólido, con faenas reconocidas por crítica y público. Francia, además, ha vuelto a ser uno de sus territorios más firmes, con actuaciones en Dax, Arles o Nimes que han reforzado su posición.

El acuerdo con la FIT no busca revolucionar su trayectoria, sino darle continuidad desde una nueva dirección técnica. El propio entorno de Luquedestaca que el objetivo es seguir creciendo dentro del escalafón, sin perder el enfoque que ha definido su carrera en los últimos años: regularidad, oficio y una propuesta artística consolidada.

El peso de la gestión de Barrera podría marcar la diferencia en aspectos estratégicos como la selección de plazas o la expansión hacia América. Por ahora, ambas partes coinciden en plantear el proyecto con calma, con la vista puesta en una temporada 2026 bien planificada y más abierta internacionalmente.

El Fandi cambia de apoderado para preparar su 25º aniversario

David Fandila "El Fandi" también ha formalizado un cambio de apoderamiento. Tras romper con la casa Matilla, el granadino será representado por Alberto García, empresario con el que ya prepara su campaña de 2026, año en que cumplirá 25 años de alternativa.

El Fandi viene de firmar actuaciones destacadas en ferias como Burgos, Valladolid o Jaén, y afronta esta nueva etapa con el objetivo de ajustar su calendario con criterio y afrontar su aniversario con presencia y continuidad.