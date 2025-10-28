La emotiva despedida de Juanito, el torero más destacado de Portugal

[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/toros/juanito-quiero-que-cada-tarde-sea-un-acontecimiento-y-que-se-hable-de-mi-GN21689719/|||João Silva]], conocido en los carteles como Juanito, ha decidido cerrar una etapa clave en su vida: se retira como matador de toros. La noticia la ha comunicado a través de sus redes sociales con un mensaje claro y sincero: "Dejo de torear, torero siempre seré". Con estas palabras, el portugués más destacado del escalafón actual se despide de los ruedos, pero no de su identidad.

En su comunicado, Juanito no habla desde la nostalgia ni desde la épica, sino desde la calma de quien ha tomado una decisión meditada. "Ha sido una etapa muy bonita que concluye y pone su fin", escribe, dejando claro que este cierre no es un abandono, sino una transformación. Desde los seis años, ha entregado su vida al toro, y ahora se despide agradeciendo todo lo que esa entrega le ha devuelto.

"Agradezco al toro ser la persona que soy y por sentir, pensar y hacerme vivir diferente al resto de los mortales", afirma. No es una frase hecha ni un adorno: en ella se condensa una manera de estar en el mundo, un aprendizaje vital que va más allá del ruedo. El toro, más que un adversario, ha sido un espejo en el que mirarse, y ese vínculo profundo sigue presente, aunque cambie el escenario.

Juanito ha toreado con casi todas las figuras del toreo, compitiendo con los grandes en plazas de relevancia. Su carrera no ha estado marcada por los focos del circuito español más mediático, pero sí por el respeto del sector y por una ética profesional sólida y constante. Nunca hizo ruido fuera del ruedo, pero dentro, demostró siempre estar a la altura.

En su mensaje, también hay espacio para el agradecimiento: a su familia, a los amigos, a la vida misma. "En cada tarde he dado lo mejor de mí y toda mi alma", recuerda, como una forma de rendir cuentas con serenidad y orgullo. El torero que fue niño antes que novillero, y aprendiz antes que figura, cierra ahora una etapa sin dramatismos, pero con el peso justo de lo que ha vivido.

Con la retirada de Juanito, el toreo portugués pierde a su nombre más representativo de los últimos años. Pero quizás, más que una pérdida, se trate de una metamorfosis. Porque como él mismo afirma: "Torero es y siempre será lo que seré".