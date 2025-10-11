Este es el cartel de toreros que se las ven hoy con los impactantes toros de Victorino Martín en Las Ventas

La Feria de Otoño entra hoy en su punto de ebullición con un cartel que lo tiene todo: la exigencia del hierro de Victorino Martín y una terna de toreros en distintos momentos de madurez, pero con un denominador común: la ambición de marcar territorio en Madrid.

David Galván regresa a Las Ventas con el crédito que se ha ganado en los últimos años, especialmente tras su gran actuación en San Isidro. Torero de corte clásico, de buen gusto y temple ha sabido sobreponerse a una cornada sufrida en Perú este verano. Su nombre suena con fuerza entre los aficionados y la de hoy puede ser una tarde clave para confirmar su sitio entre los destacados del escalafón.

Románpisa una vez más el ruedo madrileño con su habitual actitud combativa. El valenciano, ya curtido en mil batallas, sabe lo que es jugarse el todo por el todo ante toros encastados. Ha dejado huella en esta plaza con faenas que mezclan entrega, corazón y una conexión especial con el tendido. Con Victorino, Román suele crecerse, y Madrid siempre está atenta a su ímpetu.

Ginés Marín, por su parte, atraviesa un momento de consolidación. Torero elegante y con poso, busca recuperar en Las Ventas el sitio que ya supo ganarse hace temporadas.

La cita de esta tarde se presenta como una de las más interesantes de la Feria. La seriedad del encierro y la personalidad variada de los toreros prometen emociones fuertes en el ruedo venteño. Madrid se prepara antes de la jornada intensiva de doblete de mañana.

Hoy el festejo tampoco será televisado.