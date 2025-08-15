Leña y cuajo en los de Toros de El Torero para la confirmación de Rafa Serna en el Día de la Virgen de la Paloma

La expectación se palpa en el ambiente. Toros de El Torero, una de las ganaderías que mejor rendimiento ha ofrecido en los últimos años en Las Ventas, vuelve hoy a pisar el albero madrileño en una de las corridas más señaladas del calendario: el Día de la Virgen de la Paloma. Sus toros, de impecable presentación, se han ganado el respeto de la afición por una bravura que combina nobleza, transmisión y entrega en la muleta, cualidades que han propiciado sonados triunfos en este mismo escenario.

En la última Feria de San Isidro, esta misma ganadería dejó una tarde para el recuerdo. Fue el 29 de mayo, cuando Rafa Serna confirmó su alternativa y cortó una oreja a un toro que le permitió mostrar su temple y compromiso ante la plaza más exigente del mundo. Aquella tarde también resultó triunfador Roca Rey, que se llevó otro trofeo. Un año antes, en 2023, David Galván paseó un apéndice con ellos, siguiendo la senda de éxitos marcada por nombres como Sebastián Castella y Uceda Leal, que también han brillado con toros de esta casa.

Hoy, Lama de Góngora, Rafa Serna y José Fernando Molina son los protagonistas de un cartel cargado de interés. Lama de Góngora, que confirma alternativa, llega con el aval de su paso por La Maestranza en 2015. Rafa Serna vuelve a Madrid con el recuerdo aún fresco de su tarde de San Isidro y Molina afronta su segunda tarde del año en esta plaza tras reponerse de una cornada sufrida en junio.

Los toros, todos cinqueños, ya han sido sorteados y enchiquerados para esta cita que forma parte de las más emblemáticas de la temporada en el coso de la calle Alcalá.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

El sevillano Lama de Góngora confirmará su doctorado con "Gustoso", nº 91.

"Gustoso", nº 91 Alfredo Arévalo Plaza 1

En segundo turno saltará "Txangurro", nº 1, para Rafa Serna.

"Txangurro", nº 1 Alfredo Arévalo Plaza 1

"Espigador", nº 114, saldrá tercero para José Fernando Molina.

"Espigador", nº 114 Alfredo Arévalo Plaza 1

Lama de Góngora lidiará al cuarto, "Simpático", nº 119.

"Simpático", nº 119 Alfredo Arévalo Plaza 1

En quinto lugar saldrá "Chavalito", nº 68, para Rafa Serna.

"Chavalito", nº 68 Alfredo Arévalo Plaza 1

Y José Fernando Molina cerrará la noche con "Glotón", nº 95.

"Glotón", nº 95 Alfredo Arévalo Plaza 1

Los sobreros reseñados para hoy son "Falsapimienta", nº 113, del hierro titular, "Medicito", nº 18, de Pedraza de Yeltes.