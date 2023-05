Marco Pérez hace historia hoy en su debut en Las Ventas con 15 años

Hay futuro, y no cualquiera en el talento innato de este niño de quince años que ha debutado hoy en Madrid. Hace unos cuantos que el runrún le acompañaba al novillero de Salamanca, pero la clase práctica con la que ha debutado, dado que no tiene la edad mínima para hacerlo con una novillada, se ha convertido en una auténtica clase magistral desde el primer segundo.

Hay muchas maneras de estar, pero la de Marco Pérez encarna la Tauromaquia de una forma asombrosa. Se va para adelante con los animales de verdad, es auténtico, una enciclopedia del arte del toreo con una facilidad inaudita. Lidió tres erales adelantados, serios, que amedrentarían a muchos, se los pasó muy cerca, muy sincero de concepto, con una riqueza de recursos antológicos y sin renunciar al toreo, a la estructura que mantiene la esencia. Le funciona la cabeza y el corazón y emocionó, que es el motor universal de la Fiesta. Con una gran entrada, lidió un buen primero de Jandilla que se movió una barbaridad y anduvo cumbre con un espadazo y paseó dos trofeos. Dos faroles de rodillas fue el saludo capotero al segundo. No se lo puso tan fácil este y anduvo soberbio.

Clase práctica para el joven Marco Pérez FERNANDO VILLAR EFE

Tremendo cómo cuajó al novillo y en plena entrega la voltereta también fue espeluznante. No se amilanó, regresó a la cara del animal para cuajarlo de nuevo y matarlo por derecho. Otros dos. Los trofeos sumaban pero los hechos arrasaban en la afición, "he aplaudido más que en todo lo que llevo de feria", decía un aficionado. El tercero se quedaba por abajo por el izquierdo, con muchas dificultades. Es difícil asumir todo el camino que tiene hecho a sus 15. Lo toreó magistral con paciencia infinita para acabar metiéndole en el canasto. La espada no fue tan efectiva, pero la impresión sí. Dio la vuelta al ruedo.