El mundo del toro, del caballo y Jerez lloran a su Hijo Predilecto

erez de la Frontera ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de Álvaro Domecq Romero, Hijo Predilecto de la ciudad, fallecido este martes a los 85 años. Las banderas ondean a media asta y la capilla ardiente se ha instalado en su casa. La ciudad entera se despide del hombre que encarnó como pocos la esencia jerezana, el amor al campo, al toro y al caballo.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, lo resumió con pesar: «Un día muy triste para Jerez. Vamos a echar muchísimo de menos a Álvaro Domecq Romero». Desde la Junta de Andalucía, Antonio Sanz lo recordó como «alma de Torrestrella, referente del rejoneo y Medalla de Andalucía», mientras que el eurodiputado Juan Ignacio Zoido destacó: «El mundo del toro y del caballo en Andalucía pierden a uno de sus hijos más queridos», y el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, lo definió como «creador de un legado ecuestre inigualable». Su recuerdo, como su legado, permanecerá vivo en la memoria de Jerez.

También el mundo del toro se ha volcado en reconocimientos. Entre los ganaderos, Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL, afirmó: «Se marcha un referente insustituible en la crianza del toro bravo». Para Juan Pedro Domecq, «fue un ejemplo grandioso de amor a la tauromaquia, un artista en mayúsculas que siempre pensaba en cómo llevarla a lo más alto».

Borja Domecq, sobrino del fallecido, reflejó el sentimiento familiar: «Ha hecho muchísimo por el toro, por el caballo y por Jerez. Es una gran pérdida para todos». También recordó su lado más cercano: «Ha vivido rodeado de su familia, con sus nietos siempre cerca».

Además, la Junta difundió un emotivo vídeo en su memoria. En él, Álvaro Domecq decía: «El toreo ha sido mi vida. La he paseado por todas partes». Su legado, como su nombre, ya es eterno.