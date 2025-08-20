El parte médico de David de Miranda tras el golpe que le hizo vomitar sangre en Málaga

La tarde de ayer en La Malagueta tuvo un protagonista indiscutible: David de Miranda. El diestro onubense firmó una de sus actuaciones más rotundas al cortar tres orejas y abrir de par en par la Puerta Grande, pero el triunfo se vio ensombrecido por una escalofriante voltereta sufrida durante la lidia del sexto toro. Un percance que, pese a la gravedad de las imágenes, no le impidió mantenerse en pie y rubricar su faena con un trofeo más.

Al término de la corrida, ya en su hotel, el matador comenzó a sentir un dolor intenso en la zona torácica, acompañado de un vómito de sangre. Por precaución, se trasladó a la Clínica Vithas Málaga, donde fue atendido de urgencia y sometido a varias pruebas radiológicas. Los primeros temores apuntaban a fracturas costales o complicaciones pulmonares, pero los resultados fueron tranquilizadores.

El propio torero explicó que los médicos descartaron fracturas costales, neumotórax y lesiones en el peritoneo. Sin embargo, debido a la hemoptisis —sangrado por vía respiratoria—, los especialistas le recomendaron permanecer ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo vigilancia. Una propuesta que el torero declinó de manera tajante, solicitando el alta voluntaria para continuar su recuperación en privado.

El parte médico, firmado por la doctora Lilia Guiza, aconseja repetir las pruebas radiológicas en los próximos días y guardar un reposo relativo. Un diagnóstico que, aunque no implica lesiones graves, obliga a la prudencia dada la exigencia física y los compromisos profesionales que aguardan al torero en plena temporada.

El caso de David de Miranda resulta especialmente significativo porque el onubense atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera. En lo que va de temporada ya ha sumado 11 Puertas Grandes, con triunfos de prestigio en plazas como Sevilla, Huelva, La Línea de la Concepción y, ahora, Málaga, que ratifican su solidez como uno de los nombres propios del escalafón.

Con el recuerdo fresco de la voltereta y el esfuerzo titánico que le llevó a terminar la faena, la figura de David de Miranda se agranda aún más a ojos de la afición.