Tres novillos de premio y solo una vuelta al ruedo

La primera novillada del mes de septiembre en Las Ventas dejó poco más que una vuelta al ruedo. Se lidiaron seis novillos de distintos hierros —Sánchez de León, La Machamona, Jiménez Pasquau, Los Eulogios y Toros de Brazuelas— en una tarde de escaso contenido, marcada por la voluntad de los toreros pero también por la desigualdad del ganado.

Villita fue el único que conectó con el tendido. Lo hizo con el tercero, un ejemplar con movilidad de La Machamona, al que toreó con distancia, compás abierto y temple, especialmente por la derecha. La faena no tuvo excesiva duración, pero sí momentos de expresión. La estocada fue efectiva, y tras leve petición, dio una vuelta al ruedo. Con el deslucido sexto de Brazuelas no pudo hacer más: el animal no pasó nunca.

Jesús Ángel Olivas se las vio primero con un novillo serio de Sánchez de León, que tuvo recorrido y permitió al manchego dejar algunos buenos naturales y una tanda con la diestra. Fue ovacionado tras aviso. Con el cuarto, de Jiménez Pasquau, más feo de tipo pero de gran fondo, Olivas volvió a mostrarse asentado, aunque sin terminar de redondear. El público guardó silencio tras una estocada defectuosa.

Aitor Fernández, que se presentaba en Madrid, tuvo el lote más complicado. El segundo bis —un sobrero de Sánchez de León— se defendió por falta de fuerza, y el quinto, de Los Eulogios, fue un novillo muy serio, con genio y reservón, que no dio ninguna opción clara. Silencio tras ambos.

Un festejo largo, sin trofeos, pero con al menos tres novillos de opciones. Solo Villita logró que algo pasara.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 6 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Alrededor de un cuarto de entrada.

Se lidiaron seis novillos de Hnos. Sánchez de León (primero y segundo bis), La Machamona, Jiménez Pasquau, Los Eulogios y Toros de Brazuelas, desiguales de presencia y juego dispar. Mejores los 1º, 3º y 4º.

Jesús Ángel Olivas, de azul azafata y oro: ovación tras aviso y silencio tras aviso.

Aitor Fernández, de coral y oro: silencio y silencio tras aviso.

Villita, de marfil y oro: vuelta y silencio.

Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo del novillero peruano Alex Gabino, cornado mortalmente esa semana.