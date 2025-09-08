Los toros sigue con fuerza en septiembre en la televisión: qué ver, cuándo y dónde verlo

La semana taurina continúa con fuerza tras un intenso fin de semana. Del lunes 8 al miércoles 10 de septiembre, las cámaras de Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura y OneToro TV seguirán acercando la emoción de los ruedos a los aficionados. En el cartel, grandes citas como la corrida del Día de Extremadura, la Feria de Albacete o dos nuevas entregas del XXV Alfarero de Oro.

La variedad es protagonista: corridas de toros con figuras consolidadas como Morante de la Puebla, Ferrera, Emilio de Justo o Fortes; el regreso del rejoneador Diego Ventura; y novilladas con picadores que dan continuidad al prestigioso certamen de Villaseca, con nombres como Diego Bastos, Jesús de la Calzada o João D’Alva.

Las retransmisiones, tanto en televisión como en plataformas digitales, consolidan el papel de los medios públicos en la difusión de la tauromaquia y su compromiso con las distintas formas de festejo, desde el rejoneo hasta las novilladas más exigentes.

Programación taurina del 8 al 10 de septiembre de 2025 en televisión:

Lunes 8 de septiembre

18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Albacete, Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de toros. Toros de Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón.

Albacete, Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de toros. Toros de Conde de Mayalde para 18:30 h – Canal Extremadura. Don Benito (Badajoz), Corrida del Día de Extremadura. Toros de Virgen María para el rejoneador Diego Ventura, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Emilio de Justo.

Martes 9 de septiembre

18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo), XXV Alfarero de Oro. Novillos de José Escolar para Mario Arruza, Diego Bastos y Bruno Martínez.

Miércoles 10 de septiembre