Toros y TV
Los toros sigue con fuerza en septiembre en la televisión: qué ver, cuándo y dónde verlo
Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura y OneToro TV retransmiten festejos con figuras del toreo y jóvenes promesas del 8 al 12 de septiembre
La semana taurina continúa con fuerza tras un intenso fin de semana. Del lunes 8 al miércoles 10 de septiembre, las cámaras de Castilla-La Mancha Media, Canal Extremadura y OneToro TV seguirán acercando la emoción de los ruedos a los aficionados. En el cartel, grandes citas como la corrida del Día de Extremadura, la Feria de Albacete o dos nuevas entregas del XXV Alfarero de Oro.
La variedad es protagonista: corridas de toros con figuras consolidadas como Morante de la Puebla, Ferrera, Emilio de Justo o Fortes; el regreso del rejoneador Diego Ventura; y novilladas con picadores que dan continuidad al prestigioso certamen de Villaseca, con nombres como Diego Bastos, Jesús de la Calzada o João D’Alva.
Las retransmisiones, tanto en televisión como en plataformas digitales, consolidan el papel de los medios públicos en la difusión de la tauromaquia y su compromiso con las distintas formas de festejo, desde el rejoneo hasta las novilladas más exigentes.
Programación taurina del 8 al 10 de septiembre de 2025 en televisión:
Lunes 8 de septiembre
- 18:00 h – Castilla-La Mancha Media. Albacete, Feria de la Virgen de los Llanos. Corrida de toros. Toros de Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón.
- 18:30 h – Canal Extremadura. Don Benito (Badajoz), Corrida del Día de Extremadura. Toros de Virgen María para el rejoneador Diego Ventura, Antonio Ferrera, Morante de la Puebla y Emilio de Justo.
Martes 9 de septiembre
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo), XXV Alfarero de Oro. Novillos de José Escolar para Mario Arruza, Diego Bastos y Bruno Martínez.
Miércoles 10 de septiembre
- 18:30 h – Castilla-La Mancha Media / OneToro TV. Villaseca de la Sagra (Toledo), XXV Alfarero de Oro. Novillos de Celestino Cuadri para João D’Alva, Jesús de la Calzada y Kevin Alcolado.
