Víctor Zabala de la Serna: «La tauromaquia tiene más recorrido de lo que se llegó a pensar»

Ya haga frío, o incluso nieve, Valdemorillo es el punto de encuentro para el aficionado. Lo era incluso años ha, décadas, cuando la plaza no estaba cubierta y acudir a los heladores tendidos era toda una hazaña. Hoy es otra historia, por muchos motivos, entre ellos, que Valdemorillo se ha puesto de moda entre la afición y espectadores, porque los carteles lo merecen. Abre temporada a lo grande comandada por Víctor de la Serna y Carlos Zúñiga.

Antes de que se abra el telón, ¿qué preocupa?

Que todo funcione bien, que la atención al cliente sea satisfactoria, es una feria con mucha demanda de entradas y al final quieres que todo ruede, que el cliente tenga facilidad ante esa demanda, que es uno de los objetivos a cumplir, acorde con el tipo de espectáculos y con las facilidades que nos permite internet.

Hablemos de la feria...

José María Manzanares. Tiene muchos alicientes, los tres carteles y la clase práctica. Mañana actuarán los tres novilleros más punteros y esperamos una gran entrada. El sábado vienen las figuras consolidadas con el rejoneador Diego Ventura y los toreros de a pie Sebastián Castella

Y un cierre de altura.

El domingo hemos anunciado dos toreros en boga para los aficionados más selectos. Emilio de Justo es uno de los diestros predilectos de la afición de Madrid y Ortega es un gran estilista con muchos seguidores. Estamos teniendo solicitudes de entradas de toda España, creo que va a ser un punto de encuentro para todo el mundo.

Hace tiempo que Valdemorillo dio un salto de calidad y eso se nota...

Es la primera gran feria del año. Desde que conseguimos que Morante diera ese primer gran salto hemos consolidado esa calidad. Este año esperamos volver a colgar el cartel de «No hay billetes» y parece que queda lejos que durante 20 años eso no ocurrió nunca en esta plaza. Estamos en un momento de crecimiento y así queremos seguir.

¿Está la tauromaquia en un buen momento?

Creo que este tipo de ferias demuestra que donde hay trabajo y se hacen las cosas bien, las plazas crecen. Sí se ha llegado a la juventud, hay movimiento joven en los toros y se nota su respuesta. La fiesta tiene más recorrido de lo que se llegó a pensar hace unos años. Madrid, por ejemplo, se ha puesto de moda y en Valdemorillo en apenas cinco o seis años hemos pasado de registrar seis mil personas a doce mil. Es un tema serio.

Hace años que los toros tienen esa campaña de desprestigio que parece que siempre va todo mal y hay que estar defendiendo la buena salud de plazas, como esta sin ir más lejos. Como empresario, ¿cómo valora esto?

Hay muchos factores en la política, que usa y juega con demagogia y quiere sacar partido vendiendo humo de cosas que no son preocupaciones reales en la sociedad en la mayoría de los casos para tapar otras que sí lo son y no hablar de problemas reales. Hay políticos que han encontrado esa demagogia, un espacio y un determinado público y votantes, pero creo que en cuestiones de tauromaquia puede haber un porcentaje amplio de indiferentes, pero no un debate. La gente está a otras. Ya lo vivimos en Cataluña donde se hizo un uso de identificación con España y está pasando en América bajo un falso animalismo. Los toros son ecología y por ahí ganamos la batalla, pero se quiere usar para el juego político y es complejo y complicado. En esas estamos, viviendo dos realidades distintas: la que nos cuentan y la de la gente.

¿Cuesta anunciar a las figuras en febrero?

Tiene sus desafíos. Hay que compatibilizar con los calendarios de América de algunos toreros y empezar un mes antes de lo que se suele comenzar la temporada, pero la percepción de los toreros es que Valdemorillo es donde se encuentra la afición selecta de Madrid. Siempre fue seguidora de Curro Romero, Antoñete, Paco Camino... Madrid no es solo el torismo, que es muy respetable, gusta el toreo bueno y caro y los toreros lo saben.

Madrid (por Las Ventas) es otra cosa.

Madrid no se puede comparar a ninguna otra plaza de primera. Define las trayectorias de los profesionales, ya sean toreros o ganaderos. Madrid es Madrid, esa frase tan repetida por tantos motivos. Es la Champions.