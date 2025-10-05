Últimos días para visitar las Catacumbas de París antes de su cierre por reformas hasta la próxima primavera

Las emblemáticas Catacumbas de París, uno de los destinos turísticos más enigmáticos de la capital francesa, cerrarán sus puertas en las próximas semanas para someterse a un ambicioso proyecto de renovación. Este cierre temporal, que se prolongará hasta la primavera de 2026, tiene como objetivo modernizar las instalaciones y reforzar la seguridad del recorrido subterráneo, preservando a su vez el patrimonio histórico que alberga.

Un total de 600.000 personas que anualmente recorrían este espacio tendrán que esperar hasta su reapertura. Durante las obras, las autoridades parisinas aprovecharán para mejorar las condiciones de accesibilidad y conservación, así como para actualizar la iluminación y la señalización, con el fin de ofrecer una experiencia más segura e inmersiva.

Ubicadas en el distrito 14, las catacumbas constituyen un laberinto de túneles que se extienden a más de 20 metros bajo tierra y guardan los restos de más de seis millones de personas, trasladados allí entre los siglos XVIII y XIX para aliviar el Cimetière des Innocents, uno de los cementerios más antiguos de París. El recorrido abierto al público, de aproximadamente 1,5kilómetros (de los más de 300 que componen el conjunto de galerías), ofrece una experiencia única entre muros recubiertos de cráneos y fémures, convirtiéndose en una de las atracciones más singulares (y sobrecogedoras) de París.

Según informó Le Parisien y recogió El Economista, el cierre responde a la necesidad de realizar trabajos de conservación en las estructuras más antiguas, mejorar la ventilación y actualizar las medidas de accesibilidad y seguridad para los visitantes. Además, se renovarán los sistemas de iluminación y señalización, con el fin de ofrecer una experiencia más inmersiva y didáctica sin comprometer el carácter histórico del enclave.

Durante las obras, los equipos de arqueólogos y conservadores aprovecharán para estudiar algunos sectores aún poco explorados de la red subterránea, con la esperanza de descubrir nuevos datos sobre los procesos de traslado y organización de los osarios.

El Ayuntamiento de París ha confirmado que las Catacumbas reabrirán al público en la próxima primavera, en una fecha aún por concretar, con una exposición renovada y nuevos espacios de interpretación histórica. Mientras tanto, quienes deseen recorrer este símbolo de la historia parisina aún pueden hacerlo durante las próximas semanas hasta el próximo 3 de noviembre.