El único verbo del español que no tiene significado: nadie puede usarlo como el resto

El castellano (o español) tiene más de 100.000 palabras, según la RAE, siendo uno de los idiomas más ricos del mundo. Entre todos sus términos, hay sustantivos, adjetivos... y verbos. En general, todos pueden ser utilizados de forma simple y tienen sus conjugaciones, salvo uno, que solo no puede ser usado ya que no tiene significado y necesita ir compuesto.

La lengua española tiene en total alrededor de 20.000 verbos, de los cuales 2.000 son irregulares. Asimismo, la cifra cambia en base a si se trata al castellano o a otro lugar hispanohablante, pues los verbos pueden cambiar tanto de uso como de significado en España o en otros países como Colombia, Ecuador o Argentina. Así, ser, estar, tener, hacer, mirar o hablar son algunos de los verbos más utilizados.

Y también el verbo "haber", muy presente en nuestro día a día y, sin embargo, nadie se había percatado de que es el único verbo en español que no puede ser utilizado en solitario, pues no tiene significado. Así, este verbo debe ser usado en un tiempo verbal compuesto. El verbo "haber" conjugado en presente de indicativo, por ejemplo, sería:

Yo he

Tu has

Él ha

Nosotros hemos

Vosotros habéis

Ellos han

Es decir, si no acompaña a ningún verbo, no tendría ningún significado. No obstante, tiene varios usos y su función es esencial y significativa en la estructura gramatical del idioma

Según explica la RAE, el verbo "haber" es un "verbo auxiliar", es decir, acompaña a otro verbo y no tiene significado pleno por sí mismo.

Cuando "haber" se usa como verbo auxiliar, su función no es aportar significado semántico propio, sino formar tiempos compuestos. El significado principal de la oración recae en el verbo principal, usado en participio pasado, mientras que "haber" proporciona información sobre el tiempo de la acción. Uno de los casos en los que se puede utilizar es en pretérito perfecto compuesto (he terminado), así como pluscuamperfecto (habías llegado) o futuro perfecto (habremos hecho).

Por otra parte, la RAE categoriza el verbo "haber" como un "verbo impersonal" en ciertas construcciones, como en "hay", "había" o "habrá", donde su uso es para indicar la existencia de algo. De este modo, su uso es muy estructural y se centra en la función de la frase más que en un significado tangible.