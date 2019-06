Su comisario, Alejandro Vergara, lo explica: "Existe un exceso de nacionalismo en el arte en el que resulta muy sencillo caer. Esto lo conocemos los investigadores, pero es curioso porque no permea demasiado en la sociedad. Se ha asumido por pereza en ocasiones, cuando se difunden mensajes de exposiciones con el título "Picasso español". ¿Qué quiere decir eso? Debemos comprender que lo propio no es solo tuyo, sino que puede pertenecer a más personas. El nacionalismo es muy poderoso. Y de hecho ver el arte con una bandera al hombro es casi místico, pero también debemos saber que es una mística peligrosa. Hay que hacer un cambio. Este es un sitio apropiado porque es un altavoz que se oye muy alto y tiene repercusión. No solemos colgar los cuadros de estos artistas tan diferentes, pero cuando están juntos podemos apreciar algunas maneras que son comunes, que hay más puntos de contacto que diferencias, y que nos lleva a desmantelar esa ese mito que existía y ser más escéptico con lo que defiende".