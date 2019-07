Este libro nace de la curiosidad y la reflexión, pero, sobre todo, de la admiración y el respeto por nuestras mujeres a lo largo de la historia, como dice su autora y columnista de este periódico. Con la intención de homenajear la gesta heroica de compatriotas, divide el libro por períodos sin dejar fuera ningún arquetipo: sacerdotisas, guerreras, heroínas, reinas, científicas, escritoras, actrices, solteronas, amantes, amadas, brujas, furcias... Aquellas que estuvieron pero no han marcado huella en papel ni en crónica alguna porque muchas fueron arrinconadas, eclipsadas o barridas de la historia por las crónicas oficiosas y oficiales. Mujeres ideales, estereotipos literarios, personales verdaderos... Todas ellas pueblan este volumen íntimo y desconocido de nuestras antepasadas, que construyeron lo que hoy somos desde el microscopio y macroscopio de la verdad occidental.

Deja constancia así de su dedicación a la publicidad; sus contactos con el vanguardista grupo plástico «Dau al Set»; la experiencia con el cine y su fascinación por la profesión actoral, así como su adoración por Berlanga; o su afición a la gastronomía como un arte del refinado vivir. En páginas nada complacientes, se señala el carácter encantador de Gene Kelly o la actitud petulante de Gwyneth Paltrow, protagonistas ambos de sendos anuncios navideños. Del primero se detalla una curiosa confesión personal; dice el mismo Kelly, con graciosa modestia: «Yo nací en un barrio humilde de Nueva York, y en este ambiente la única manera de ligar con una chica era sabiendo bailar, y por eso me matriculé en una escuela de baile». En otro registro intimista se reflexiona sobre el verano como la estación que propicia un detenido paraíso vital; la primera aproximación sentimental con su segunda esposa; o la convicción vocacional del propio oficio: «La vocación es ese estado tan determinante para desarrollar un oficio que a veces te reclama, y te apuntas; y otras veces pasa por tu lado y no la ves. Qué suerte tan inmensa si la puedes aprovechar».

Nada hubiera impedido que las utilizara con una trama más consistente que alterase el ritmo cansino de la narración y la falta de interés de los espías y topos. Sin renunciar al tono humorístico del relato. Como los finales de las novelas de intriga no se cuentan, se echa en falta un desarrollo mayor en la fabulación para que el giro último sorprenda, pero Atkinson es incapaz de sacarle el partido dramático que merecía.

Digamos que sigue a Chesterton y al cine inglés de la Ealing Studios, que realizó comedias satíricas con ese mismo tono burlón que Atkinson a veces consigue transmitir, utilizando personajes típicamente ingleses, irrelevantes, metidos en asuntos serios como el espionaje, pero narrado en un tono menor. El tema merecía más esmero, pero su autora no consigue tomarle el pulso al relato y se pierde en largas divagaciones sobre la insignificancia de la protagonista que lastran la obra hasta el punto de desesperar al lector, atraído por el espionaje a la quinta columna nazi en Londres en los años previos a la guerra. Al comienzo y en algunos capítulos aislados, el libro remonta el vuelo con el retrato de la alta sociedad metida a espía. Pero abandona la intriga y el suspense para volver a la protagonista hasta hacer bostezar de aburrimiento. Qué más querría el lector que zambullirse en un tema tan atractivo como la singular vida de una mecanógrafa metida a espía. Saber más de esa aristocracia de la derecha nazi que vivía fascinada con Hitler y soñaba con que el Führer entrara en Londres y pusiera orden. Y casi lo consigue. Cada vez que la espía se pone en contacto con estos personajes sin brillo la novela adquiere interés, pero la autora es incapaz de mantener la tensión narrativa y vuelve a esas transcripciones, motor de la novela, que descubrió en el Archivo Nacional del MI5.

El «wit», esa forma tan inglesa de humor inteligente (burlarse con el otro y no del otro), es la esencia del estilo de Atkinson y del personaje central de su obra, un ser corriente, carente de encanto y glamour, que, pese a ello, la autora se empeña en convertir en un referente de la época que retrata en la novela: los años previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El duelo, la autora y su perro; por Diego Gándara

Estamos frente a una novela sobre la soledad, sí, pero también una novela sobre el amor, sobre la compañía, sobre la escritura y, especialmente, sobre el poder redentor que a veces tiene, como afirmaba John Cheever, la literatura. Porque en la obra «El amigo» –premiada en Estados Unidos con el National Book Award–, Sigrid Nunez (una autora muy poco conocida en España) despliega una historia en la que la vida cotidiana de una escritora no tiene tanto que ver con el éxito al que muchos escritores y escritoras aspiran, sino con una forma particular de ver el mundo y la realidad para después traducirla (si eso es posible) en palabras: un ejercicio constante en el que el dolor que todos llevamos dentro, sin embargo, no puede apaciguarse, tal como advierte el epígrafe de Natalia Ginzburg, escribiendo.

El dolor, en este caso, tiene que ver con el suicidio y con el duelo que la escritora siente después de la pérdida de su gran amigo, un escritor de cierto renombre, incansable mujeriego, con tres matrimonios a cuestas y que, antes de morir, le ha dejado a su cuidado a Apollo, un perro gran danés que, como ella, se ha quedado triste y desconsolado tras la muerte de su amo. Juntos, no obstante, emprenden un camino en el que la soledad y el duelo se irán transformando, poco a poco, en recuerdos, memoria y, sobre todo, en literatura.

Porque a medida que la escritora comienza a relacionarse con Apollo comienza, también, otra historia. Escritora al fin, la narradora no deja de indagar en todo momento en el vínculo tan estrecho como extraño que se establece entre los humanos y los animales a partir de sus observaciones, de su mirada y de la lectura de otros escritores que, en sus obras, también reflejaron esa relación, como, por ejemplo, J.R.Ackerley, que en su obra «Mi perra Tulip» cuenta la relación de amor y de incesto que mantuvo con su perra, y Milan Kundera, que en «La insoportable levedad del ser» introduce un perro en el vínculo entre dos amantes.

Dolor e intimidad

«El amigo», en cualquier caso, es una novela conmovedora que sorprende no tanto por la estructura (hecha de dietarios, de breves escenas, de recuerdos y de anotaciones matizadas por una escritura directa que roza el dolor y la intimidad) ni por el argumento ni por la trama, sino por lo que ella contiene: una reflexión a corazón abierto sobre la soledad, la compañía, el suicidio y la escritura, ese don que únicamente unos pocos reciben pero que, al ponerlo en acto, es capaz de mover el sol y las demás estrellas.