La Euroliga sigue apostando por cerrar la temporada, aunque el camino para ello no sea el inicialmente previsto. El responsable de la competición, Jordi Bertomeu, ha asegurado que si la situación de pandemia por el coronavirus remite el torneo se está planteando olvidarse de los playoffs y de la Final Four y apostar por una Final a 8 en una ciudad que no sería Colonia, la sede elegida esta temporada para la disputa del último fin de semana.

“Queremos que la competición vuelva y para la Euroliga lo mejor sería jugar una Final a 8 en vez del playoff clásico. Lo más importante es encontrar un país que tenga los pabellones, pero también el ambiente de trabajo más saludable posible” asegura Bertomeu y apunta que hay “muchas opciones". El directivo ha comentado que “no volveremos si no tenemos al 100% seguridad para jugadores, entrenadores y empleados” y que “estamos en contra de acabar en septiembre u octubre, el límite es finales de julio”. ¿Problemas? Los equipos deberían conservar la plantilla de la temporada hasta entonces y hay varias ligas, la ACB entre ellas, que todavía no han decidido su futuro esta temporada.