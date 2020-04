Carlos Sáinz: “Me está gustando el liderazgo del alcalde de Madrid en esta crisis”

Carlos Sainz (1-9-1994, Madrid) debía haber arrancado ya el Mundial de F-1, pero... la temporada está aplazada y se desconoce cómo y cuándo arrancará el campeonato. Pasa los días confinado en Madrid sin descuidar la forma física y tirando de simulador.

–¿Considera que la suspensión del Gran Premio de Australia fue una lección y que habrá que pensárselo bien antes de volver a programar una carrera esta temporada?

–En cierto modo ha sido una lección, pero creo que este virus está dando lecciones a todo el mundo. Gobiernos, organizaciones, eventos deportivos... y la F-1 no escapa a esa situación. El virus pasó de infección en algunos sitios a pandemia mundial muy rápido. McLaren respondió con contundencia y buena gestión al caso positivo en el equipo y el resto de la F-1 siguió el ejemplo.

–¿A quién perjudica y beneficia más un campeonato exprés a 8-10 carreras?

–Un campeonato más corto da la posibilidad de que haya alguna sorpresa en cualquier zona de la parrilla. El mejor ejemplo es si coges una temporada de cualquier piloto y te fijas sólo en ocho carreras consecutivas. Si coges mi 2019, por ejemplo, hay rachas de ocho carreras que conseguí más de 50 puntos y otras, la mitad.

–¿Dónde le gustaría correr en 2021?

–Es humano sentirse bien cuando la gente de tu sector reconoce tu trabajo y se pone en valor lo que estás haciendo. Hay muchos pilotos que acababan contrato este año y rumores siempre van a saltar. Creo que todo el mundo sabe lo contento que estoy en McLaren, confío muchísimo en el proyecto y en el grupo humano que hay detrás. Cuando firmé el contrato el verano pasado sabía que tenía por delante un reto importante. McLaren no pasaba ni muchísimo menos por su mejor momento y me tocaba liderar el equipo y esforzarme al máximo para desarrollar un buen coche. Creo que el equipo y yo mismo estuvimos a la altura de ese reto y dimos un paso importante en 2019. Ya dije que a principios de año hubo alguna conversación para renovar, pero ahora mismo está todo paralizado y tardaremos en ver movimientos. Respecto a la posibilidad de Ferrari prefiero no hacer comentarios sobre rumores. Yo estoy centrado en McLaren.

–¿Perjudica a McLaren que el año que viene lleve motor Mercedes con prácticamente el mismo chasis actual?

–Quiero pensar que es más bien lo contrario. Si el motor Mercedes demuestra ser más competitivo, siempre será algo positivo. Si se congelan los chasis este año y el que viene, que está por ver, tengo entendido que la FIA dejará a McLaren adaptar su chasis dentro de unos límites para poder acoplar la nueva unidad de potencia. Obviamente eso implica invertir un poco más, pero ya estaba previsto. Si nos ayuda a mejorar el rendimiento, será dinero bien invertido.

–Si tuviera que destacar a alguna personalidad publica por su labor ejemplar en toda esta crisis, ¿a quién elegiría?

–Es difícil señalar a una única persona y, además, creo que no sería justo olvidarse del resto de gente que está haciendo un esfuerzo brutal para que salgamos de esto cuanto antes. Después de tantos días de confinamiento empieza a sonar como un tópico, pero para mi es importante no dejar de aplaudir el trabajo de sanitarios, policías, ejército, repartidores, camioneros, empresas de alimentación, agricultores... Gracias a ellos seguimos adelante. Yo que viajo mucho por el mundo, a veces a los españoles se nos tilda de desordenados, despreocupados y otros estereotipos que están muy lejos de la realidad y ahora lo estamos demostrando. Por no eludir la pregunta, a mí personalmente me está gustando la contundencia y el liderazgo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Es de los pocos políticos a día de hoy que habla de manera clara y directa, responde a las preguntas y aporta soluciones concretas. Por supuesto que cada uno podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice dependiendo de su ideología, pero yo creo que está dando la talla estos días tan complicados. Lamentablemente no me sale decir lo mismo de otros muchos políticos, demasiados de uno u otro color.

–¿Cómo afecta a la forma física el hecho de no saber cuándo empezará realmente la competición?

–Afecta mucho, sobre todo al cuello. Por mucho que lo entrenes en casa con un arnés y tal, es imposible generar las fuerzas G que luego notas en el coche de Fórmula Uno. El circuito que se elija para la primera carrera influirá mucho en lo que sufriremos los pilotos tras estar tantos meses sin conducir y entrenar el cuello. Será una prueba muy dura. La gente no puede imaginar el estrés que sufre el cuerpo durante el transcurso de un Gran Premio. La única manera de ponerse en forma para conducir un Fórmula Uno es conducir un F-1. No hay otra.