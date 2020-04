El sueño de Alfonso Merlos que seguro no gustaba a Marta López

Alfonso Merlos es el periodista del que todo el mundo habla ahora mismo. Conocido como presentador y comentarista político, una de sus pasiones fue el fútbol. “Mi ilusión siempre fue jugar en el Real Madrid, pero he perdido las esperanzas”, aseguraba en la publicación Pozuelo In. Jugó al futbol hasta ser cadete“Recuerdo esa época como una etapa maravillosa. Fueron varias temporadas. Jugué en las categorías de infantil, cadete y juvenil hasta que me traslado a vivir a Madrid” contaba.

Fue una época que recueda con cariño por las amistades que hizo. "Con mis compañeros formamos un grupo en el que aun hoy se conserva la unión y la amistad”. Era lateral izquierdo:“En la rampa hacia el fútbol profesional, a esas cortas edades, aprendí muchas cosas que no he olvidado, como la garra, el coraje, la capacidad de sacrificio, la inteligencia táctica o el trabajo en equipo”, confiesa.

Mientras, Marta López siempre ha presumido de ser del Atlético de Madrid luciendo su camiseta en televisión