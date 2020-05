Lluís Aragonès (Side Spin): ″Tenemos el reto de dar a conocer la marca y conquistar a un gran número de jugadores″

Hemos tenido la oportunidad de hablar con Lluís Aragonès que, aunque pueda parecer que tiene su nombre muy ligado al plano futbolístico, nada más lejos de la realidad.

Es un enamorado del pádel y un hombre con ideas renovadas que ha decidido llegar a un sector ahora mismo parado y en el que es complicado hacerse un hueco debido al número tan alto de competidores, pero por falta de ilusión no va a ser. Lluís, como os comentamos hace unos días, ha querido embarcarse en un proyecto internacional trayendo a España y a Europa la distribución de la firma argentina Side Spin.

Lluís es la cara visible de la empresa Cliptack S.L., compañía que se ha hecho con los derechos de distribución de la citada marca y es por ello que queremos conocer un poco más su proyecto y qué objetivos se marca durante este año y los próximos.

Y es que, aunque los comienzos nunca son fáciles, si le pones ganas, todo es mejor y eso es lo que más ha querido destacar Aragonès de sus intenciones con Side Spin. Aquí tienes su entrevista:

PadelSpain: ¿Qué es Cliptack para quien no lo conozca y por qué decide llegar al sector del pádel?

Lluís Aragonès: Cliptack es una empresa creada para la promoción, representación y posicionamiento de marcas.

Tengo una dilatada experiencia en el sector de gran consumo donde he colaborado en el lanzamiento, comercialización y crecimiento de marcas mediante distintas estrategias on y off line.

PS: ¿Cómo fue el contacto con Side Spin y por qué decidisteis apoyar el desembarco de esta marca en Europa?

Ll. A.: El contacto fue mediante un amigo común. Tras conocer a Emilio y ver la calidad de sus productos y toda la historia que había detrás de SIDE SPIN, la cantidad de grandes jugadores que habían jugado para la marca... pensé que había suficientes argumentos y valor en ella como para poder abordar el mercado con garantías. Claro está que el principal reto es dar a conocer la marca y conquistar a los amantes del pádel, pero estoy seguro de que midiendo bien la inversión, y con constancia y cariño, podemos conseguirlo. Un relanzamiento adecuado de la firma, refrescar su imagen y mejorar su comunicación nos tiene que hacer llegar a los consumidores.

Luego, la satisfacción del cliente y el boca a boca, tienen que hacer el resto. Yo desde que probé una Side Spin, no puedo jugar con otra marca. ¡No es lo mismo!

De todas las innovaciones que realizamos y los materiales que empleamos solo los prototipos que pasan el ''Test Forcher'' son dignos de llevar la marca Side Spin

PS: ¿Qué objetivos os marcáis con esta marca argentina a corto-medio plazo?

Ll. A.: Nuestro plan de negocio, define claramente los siguientes aspectos sobre nuestros objetivos

Misión: Side Spin es una marca de pádel creada por Emilio Forcher hace más de 25 años en Argentina para ofrecer a los practicantes de pádel de cualquier nivel un producto óptimo e innovador que le acompañe en su crecimiento como jugador.

Visión: Side Spin quiere convertirse en una marca de referencia en el pádel mundial logrando estar presente allá donde se practique este deporte.

Valores: Liderazgo, innovación, compromiso, honestidad, pasión. A corto plazo, nuestro objetivo es posicionar la marca en España y aprender del sector y del mercado para encontrar la forma de hacernos un hueco en él. A medio plazo, si la marca va avanzando como esperamos, iremos abordando otros mercados, pero nos queda mucho por hacer!!

