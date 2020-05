El golfista que se confiesa votante de Vox y carga contra Pablo Casado y el PP

El golfista Gonzalo Fernández Castaño no ha disimulado en las últimas semanas su afinidad con la ultraderecha. Y lo ha confirmado en una entrevista en el programa Estado de Alarma, de Javier Negre. “Desde los años de Sáenz de Santamaría, de Sorayita, el PP perdió todo el crédito que tenía”, confiesa el golfista, que se declara votante de VOX.

Admite que aún quedan políticos de su gusto en el PP, como Bea Fanjul y los dirigentes madrileños Isabel Díaz-Ayuso y José Luis Martínez Almeida. “Soy muy fan de Almeida y me encanta Díaz-Ayuso”, dice.

“Creo que hay demasiados complejos en el PP. Por eso me gusta VOX, me gusta Santiago Abascal, me gusta Macarena Olona", asegura. “Me siento muy identificado con lo que dicen, con cómo hablan y con la sencillez con la que explican las cosas”, añade.

El golfista carga contra Pablo Casado por su tibieza. “Está en la crítica constante al Gobierno y luego lo apoya o se abstiene en el estado de alarma. Lo correcto sería votar que no”.

Fernández Castaño, que vive en Miami, se hizo famoso en las redes por golpear la cara de Pedro Sánchez con una pelota de golf.