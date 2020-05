Las cinco razones por las que Ferrari va a fichar a Carlos Sainz

La pandemia por el coronavirus paralizó la Fórmula Uno en marzo minutos antes de que arrancara el Gran Premio de Australia. Menos de dos meses después, el Mundial sigue sin comenzar, pero muchas cosas han cambiado. El mercado de pilotos se ha visto agitado por la incertidumbre económica, por el número de carreras que habrá este año, que sigue siendo una incógnita, y por el retraso en el cambio de reglamento hasta el año 2022. Y el más beneficiado parece que va a ser Carlos Sainz, que en las próximas horas se va a confirmar como nuevo piloto de Ferrari para la próxima temporada. ¿Qué ha convencido en Maranello para que el madrileño se convierta en el tercer piloto español de la mítica Scuderia?

Técnica, constancia, carácter...

En 2014 ficharon a Vettel a golpe de talonario y muchos vieron en él al sucesor de Michael Schumacher. Pero el fracaso ha sido sonoro. Tanto por parte de Ferrari como por parte del piloto con sus errores de conducción. Además, en 2019 irrumpió la figura de Charles Leclerc, un joven monegasco formado en la Academia de Ferrari, que por fin está dando sus frutos. Eso chocó con el estatus de Vettel y ha desembocado en el final de su acuerdo cuando acabe 2020. Leclerc es la preferencia y en Ferrari ven a Sainz como el piloto perfecto para acompañarle por su capacidad técnica, su consistencia, su velocidad cuando hace falta y un carácter afable lejos de los problemas que ofrecen otros pilotos. El madrileño ha sabido llevar bien la rivalidad con sus compañeros y ni siquiera Verstappen, Hulkenberg o Kvyat le han batido claramente. Pero ojo, la historia de Ferrari no está a favor de Sainz.

Claramente llegaría como segundo piloto, porque ahora mismo el huracán Leclerc es muy fuerte dentro de la escudería. El piloto monegasco tiene, a pesar de su juventud, una tremenda historia de superación y desgracias personales que no han podido con él. Y que nadie piense que el hecho de ser de Mónaco lo convierte en un niño rico que juega a las carreras. Nada más lejos de la realidad. Su entorno es Nicolas Todt, hijo del presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, y en Maranello lo adoran. Carlos Sainz tendrá mucho trabajo por delante y, sin duda, hace bien en subirse al tren de Ferrari.

¿Aspiraría al título?

En pocas ocasiones un segundo piloto de Ferrari ha podido acercarse al título. Lo hizo Felipe Massa en 2008, pero Kimi y su conocida pasividad no es la «mala leche» bien entendida que tenían Schumacher con Barrichello o el propio Alonso con Massa. Ni siquiera en 1999 Ferrari dejó que Irvine pudiera ganar el campeonato una vez que Michael Schumacher sufrió un accidente que lo dejó en casa casi toda la temporada. Tendrá que hacer un trabajo extraordinario para que la batalla con Leclerc sea lo más igualada posible. En McLaren le querían como piloto referencia y el proyecto cada vez era más interesante, pero la crisis económica y algunos contratiempos técnicos no aconsejan seguir allí. La adaptación a la unidad de potencia de Mercedes, con prácticamente el mismo chasis en 2021, no será fácil y, además, la cada vez mayor falta de recursos financieros puede perjudicar gravemente el desarrollo técnico del monoplaza. Sainz va al equipo en el que todos los pilotos quieren estar al menos una vez en la vida. Cuando ya esté allí dentro, el madrileño deberá jugar sus cartas que, a priori, no son las mejores.