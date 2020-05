La Euroliga 2019/20 ha muerto. La competición decidió proponer a los once clubes propietarios (Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahçe, Anadolu Efes, CSKA Moscú, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas y Olimpia Milán) directamente la cancelación del torneo con lo que no fue necesario ni siquiera una votación. La decisión también supone el adiós a la reanudación de la Eurocopa con lo que los equipos ya pueden empezar a pensar en la próxima temporada.

La Euroliga era consciente de que una mayoría, no abrumadora, de los clubes no quería regresar y de que una mayoría, casi unánime, de los jugadores no quiere reanudar la competición. Además estaban las extraordinarias dificultades logísticas que suponía mover a 18 equipos de 10 países diferentes a una sede-burbuja. En una reciente conferencia entre la organización y la Asociación de Jugadores (ELPA), la Euroliga ya pudo constatar que si por los jugadores fuera la temporada habría terminado. La clave de todo, a diferencia de lo que sucede con la ACB o con la NBA, es que son diez los países implicados y cada uno de ellos está en una fase diferente de la pandemia. En la reunión que arrancó hoy a las 11:00 bastaba el voto de una mayoría simple (seis equipos) para resolver el futuro. El voto de calidad del director ejecutivo del torneo, Jordi Bartomeu, sólo aparecería en caso de empate y para eso sería necesaria al menos una abstención. Nada de eso hizo falta. No hubo ni siquiera votación.

Entre los clubes españoles con derecho a voto ya se veía muy complicada la reanudación. “No soy optimista. Hay países como Rusia o Turquía que llevan un mes de retraso con respecto al resto de Europa en la lucha contra el coronavirus y eso hace difícil la reanudación del torneo”, afirma Juan Carlos Sánchez, el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid. Ante Tomic, el capitán del Barça, señala en la misma dirección: “Lo veo bastante complicado por el tema organizativo y porque son clubes de muchos países. La ACB es más fácil de organizar, es más sencillo”. “La cantidad de situaciones diferentes que hay en cada país lo hacen muy difícil. Soy bastante pesimista”, ha comentado Josean Querejeta, el jefe del Baskonia.