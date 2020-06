“Blanco hijo de puta”, la paliza de un jugador de la NBA a un vándalo que rompió su coche

El veterano jugador de la NBA J.R. Smith aseguró que golpeó a un saqueador en Los Ángeles el domingo porque el hombre rompió la ventana de su camión durante las protestas en esa zona

El video que muestra a Smith pateando y golpeando al hombre fue publicado por TMZSports y Smith abordó el incidente a través de un vídeo en las redes. “No sabía de quién estaba rompiend la ventana”, dijo Smith sobre el hombre.

El vehículo de Smith estaba estacionado en una zona residencia y el video muestra a Smith pateando a un hombre en el suelo varias veces. Cuando el hombre finalmente se levanta, Smith le da un fuerte golpe a la cara del hombre. El hombre intetan. “Uno de estos niños blancos hijo de puta no sabía a dónde iba y rompió mi ventana (improperio) en mi camioneta”, dijo Smith durante su video explicativo.

JR Smith tras lo sucedido: "Uno de esos blancos hijos de p*** me estaba rompiendo la ventanilla de mi coche. Así que me di cuenta, lo persegui y le pateé el culo" pic.twitter.com/cstALvM7uT — More Than A Game (@Pasion_Basket1) May 31, 2020

Smith, de 34 años, dijo que su muestra de violencia se debió únicamente al incidente del camión y no estaba relacionado con la tensión racial que se ha disparado desde la muerte de GeorgeFloyd en Minneapolis el lunes. Floyd, un hombre negro, murió después de que el oficial blanco Derek Chauvin se arrodilló en su cuello durante varios minutos. “

No tengo ningún problema con nadie y nadie tiene problemas conmigo”, dijo Smith. “Tengo un problema con el jodido sistema”. Smith, que actualmente es agente libre de la NBA, ocupa el 13 ° lugar en la historia de la NBA con 1,929 triples de carrera. Tiene un promedio de anotaciones de 12.5 en 15 temporadas con los New Orleans Hornets, Denver Nuggets, New York Knicks y ClevelandCavaliers.