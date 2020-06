Carlos Sainz. que habló sobre el futuro de Alonso, fue primero muy contundente sobre su fichaje con Ferrari: “No he firmado nada que ponga segundo piloto. En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie”, aseguró en la Cope:“Daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaré la decisión correcta”,.

Habló de la temporada que le queda con McLaren: “Me lo van a contar todo porque les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me mantengan informado porque yo soy el primero que quiere ver a McLaren en el podio lo antes posible, y creo que sinceramente les puedo servir de ayuda igual que he servido de ayuda en el último año. Estamos acabando la relación de muy buena manera, y creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y seguir desarrollando el coche juntos”. A ver si puede repetir podio, como en Brasil el año pasado: “Todo ayuda, y un podio más todavía, sobre todo saliendo último en una carrera en seco y con los adelantamientos que hubo. Seguro, pero yo creo que también ayudan los años en Toro Rosso, en Renault… Todo ayuda. Cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte tiene en cuenta las 102 carreras que llevo. Las habrán analizado y habrán tomado una decisión”

Y no ve claro lo de Alonso “Ahora mismo Renault no está entre los equipos competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden ayudar a que Fernando tome la decisión de volver. No lo sé, se me escapa porque no he hablado con él del tema. No sé qué idea tiene o cuánto le apetece. Sé que la Fórmula 1 es para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos”,.

También opinó sobre Hamilton y el racismo: “Hay que entender su posición y la forma en la que ve él las cosas. Además, él pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Yo condeno el racismo, no entiendo cómo puede haber racismo. A mí me pilla de lejos porque nunca he visto un acto racista delante de mí. Las imágenes que vi son una aberración. Lo condeno, lo odio. No sé cómo puedo ser más claro, pero creo que las protestas deben ser pacíficas porque corres el riesgo de perder la razón que tienes”.