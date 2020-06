Carreño: “Veo muy difícil jugar el US Open”

El tenista español Pablo Carreño ha destacado como una “buena noticia que se empiece a hablar de jugar con público”, ya que “eso significa que se tiene más controlado el virus”, y no ha descartado que la Copa Davis se pueda celebrar en Madrid en noviembre con público, algo que celebraría como “una gran noticia”. “Veo muy difícil jugar el US Open. Se está hablando de Roland Garros, incluso del Mutua Madrid Open, pero no hay nada seguro. Hay que esperar porque este problema es nivel global. Veo más factible poder retomar las competiciones a nivel nacional, donde no son necesarios los viajes entre países que es lo que complica las cosas. La semana que viene esperamos noticias. Ahora estoy entrenando a tope por lo que pueda pasar”, explicó Carreño en la presentación de la campaña Selección Española de Deportistas Anónimos impulsada por Joma y el COE, mediante la cual la marca deportiva tiene a la venta una serie de productos de los cuales destinará una parte de la recaudación a la lucha contra el COVID-19. Concretando en la Copa Davis, reconoció que “poder jugar en Madrid sería una muy buena noticia”. “Es un evento muy especial. Ojalá que al menos se pueda terminar el año con esa competición, que es diferente. Esperamos noticias de lo que se hará en agosto y septiembre. Para esto hay un poco más de margen. Sería bueno para el mundo del tenis, para España y para el deporte”, valoró.

Además, el asturiano también señaló que “es una buena noticia que se empiece a hablar de jugar con público”. “Eso significa que se tiene más controlado el virus, pero hay que ser precavidos porque la pandemia sigue ahí. Hay que tener cuidado. Si en noviembre las cosas están mejor y pueden entrar 500 ó 1.000 personas en la Caja Mágica será una gran noticia. Como tenista jugar con público es mucho más divertido y motivante”, añadió el tenista.

En la presentación de Selección Española de Deportistas Anónimos también estuvieron Alejandro Blanco, el presidente del COE; algunos de los jóvenes del programa Podium de Telefónica, Sergio Galán, Gema Morales (Karate), Ariane Ochoa (Surf), Beatriz Corrales (Bádminton), Jesús Gasca (Lucha Greco) y Daniel Castro (tiro con arco); además de el ciclista David Valero del jugador de rugby Pablo Fontes, del balonmanista Raúl Entrerríos, que alargará un año más su carrera para llegar a los Juegos de Tokio; y el atleta Chuso García Bragado, que estará en la capital japonesa en el verano de 2021 en la que será su séptima participación olímpica. “Si es tanta mi ilusión por ir a Tokio es por en la última prueba de 50 km marcha [que va a desaparecer del calendario]”, admitió Chuso.