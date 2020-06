El emocionante mensaje de la gimnasta española que se retira por anorexia con 17 años

La anorexia es una enfermedad con la que hay que tener mucho cuidado, como ha contado la gimnasta Olatz Rodríguez, de 17 años: “Al principio, físicamente apenas se me notaba porque siempre he sido de constitución delgadita. Pero quise tomarme en serio las cosas y me pasé. Veía a las grandes gimnastas muy delgadas y pensé que era algo que yo podía controlar, pero se me fue de las manos a partir del verano y finales de 2018″, ha contado en Instagram

Olatz lleva toda la vida en el del Club Ritmo de León. Mide 1,65. Llegó a pesar 37 kilos. ”Cuando escuchas ‘más delgadita resultas más elegante’ y cosas así, eran conceptos que yo percibía y distorsionaba, porque nadie quiere que te pase eso- ”No me atrevía a decírselo a mis padres, no me veía capaz. Perdí el control de lo que me pasaba”.

Se recuperó, se marchó a entrenar a Italia y empeoró: “Me puse muy nerviosa y después esa competición en febrero, que no me salió bien, ya tenía la idea de dejar la gimnasia porque no estaba bien a nivel psicológico “Si algunos que me ven sufren este problema, les recomiendo que se quieran a sí mismos. Todas las personas tenemos fallos, nadie nace con todo bien; si no, todo sería muy aburrido. Cada cuerpo es único y perfecto para cada persona, y no intentéis ser como nadie, porque que ya sois mucho siendo vosotros mismos”, concluye.