Ross Brawn, director de la Fórmula 1 y hombre fuerte de Ferrari en la época gloriosa de los cinco títulos de Michael Schumacher, analizó en su columna en la web oficial de F1 la situación actual de la escudería italiana y habló del futuro de Carlos Sainz en Ferrari.

“Carlos Sainz no tuvo mucha suerte en Bélgica. Este ha sido un año difícil para él, pero es un tipo bastante positivo. Es muy fuerte, después de todo su carrera no ha sido fácil. Creo que es un gran piloto y manejará esta situación”, escribió Brawn.

“Pero lo que parecía un fichaje soñado por Ferrari para el próximo año, no pinta muy bien ahora e inevitablemente debe estar nervioso por sus perspectivas para la próxima temporada”, añadió sobre Sainz.

Brawn también analizó el difícil momento que atraviesa Ferrari: “He estado en una situación como la que Ferrari se encontró en Spa, donde los neumáticos no funcionan, la temperatura no sube y la caída en el rendimiento es dramática. Independientemente de lo que la gente diga sobre el déficit que puedan tener con el motor después de las aclaraciones técnicas, no pierde 1,3 segundos por vuelta de un año al siguiente solo en esa métrica. Simplemente no pudieron poner los neumáticos a punto. El hecho de que en Spa hiciera más frío tampoco habría ayudado”.

“Cuando eso sucede, el rendimiento decae y es horrible. Si pueden dar ese paso y hacer que los neumáticos vuelvan a funcionar correctamente, creo que el rendimiento se recuperará. Aún no serán capaces de ganar carreras, pero se volverán más respetables”, agregó Brawn sobre el rendimiento de Ferrari.