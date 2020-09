Adama Traoré no podrá debutar con la selección por el protocolo anti Covid

Adama Traoré no podrá debutar con la selección, al menos todavía. El jugador del Wolverhampton dio un positivo no concluyente por Covid-19 y tras someterse a más pruebas los médicos de la selección estimaron que podía incorporarse al grupo para jugar el domingo ante Ucrania. El protocolo sanitario de la UEFA no le permite ni siquiera acudir al estadio el día del partido, aunque con el protocolo español sí podría jugar.

“A pesar de no suponer riesgo de contagio por tener anticuerpos e IGG positivos, el protocolo de la UEFA recomienda que no ayuda mañana al estadio”, asegura la Federación en su nota. Las IGG son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, que permanecen en el organismo semanas después de haber pasado la infección por Covid-19. El jugador ya ha abandonado la concentración, en la que apenas ha podido entrenarse dos días con sus compañeros.

La Federación insiste en que Adama no ha supuesto un riesgo para sus compañeros durante la convivencia en Las Rozas, pero los servicios médicos de la Federación, después de consultar con la UEFA, han decidido que regrese a casa.

Es el tercer intento de Adama Traoré de jugar con España en dos convocatorias, pero parece imposible para él vestir la camiseta de la Roja. Luis Enrique esperaba de él que pudiera aportar su desborde, una cualidad que le hace diferente casi a cualquier futbolista de la actualidad.