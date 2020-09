Luis Enrique: “Cuando me retire diré que he entrenado a Nolito”

Zinedine Zidane dijo que cuando se retire podrá decir que ha entrenado a Toni Kroos. Un elogio del entrenador del Real Madrid para fijar la atención en el centrocampista alemán, más allá de la evidencia que marcan los goles para el espectador común. Y la pregunta sorprendió a Luis Enrique: “Cuando se retire, ¿a quién dirá que ha entrenado”.

“Yo no soy nada fetichista. Diré que he entrenado a cantidad de buenos jugadores, he intentado hacerlos mejores”, afirmó el seleccionador. Pero después de pensárselo afirmó: “Diré que he entrenado a Nolito, que me lo he pasado de maravilla con él y salió de Segunda B conmigo. Es un tío muy gracioso”, reconoce Luis Enrique.