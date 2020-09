F1: la respuesta de Carlos Sainz a si Fernando Alonso habría ganado en Monza

La F1 ya está en el Gran Premio de Toscana, donde el finlandés Valtteri Bottas dominó, por delante de su compañero ingles Lewis Hamilton, los entrenamientos libres. El holandés Max Verstappen (Red Bull) fue el único que se acercó a los dominantes Mercedes.

Carlos Sainz, que, entre otras cosas, trae un nuevo morro en su McLaren, acabó una “jornada difícil” en el decimotercer puesto de la tabla de tiempos.

El piloto español aún recuerda lo que sucedió en Monza, donde estuvo tan cerca de ganar.

“Ganar te da otro caché, te da ese extra que yo busco. Creo que lo que hice ya me da bastante. La carrera que hice refleja mi progresión como piloto y por qué Ferrari confía en mí. Lo más positivo de la carrera es que me ha ayudado a saber que estoy listo para pelear por victorias en Fórmula 1”, ha asegurado en la Cope.

Le preguntan si Alonso hubiese ganado esa carrera: "¿Hubiera ganado Alonso en Monza? "Es imposible saberlo. No se pueden comparar carreras con otros pilotos. Dile que yo también soy muy de Alonso. Respeto su opinión, pero en McLaren está contento con lo que hice.

La F1 sigue marcada por estrictas medidas de seguridad sanitarias que poco a poco se van relajando. Si en Monza, la primera prueba que no fue a puerta totalmente cerrada, entraron 250 médicos, sanitarios y militares homenajeados de esta forma por su labor en los peores momentos de la pandemia; se preven 2.880 espectadores hasta el domingo en Mugello. Donde los elevados precios de las entradas y la especulación -algunas fueron rebajadas, al no haber demanda, de 600 a 300 euros- ha generado no poca polémica.