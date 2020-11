La FIFA ha hecho públicos los candidatos al premio de The Best, cuya ceremonia de entrega de premios se celebrará el próximo 17 de diciembre. Sergio Ramos, del Real Madrid, y Thiago Alcántara, del Liverpool, figuran entre los once candidatos a mejor futbolista masculino, mientras que Jenni Hermoso, del Barcelona, aparece entre las candidatas a mejor futbolista femenina.

Cristiano Ronaldo (Juventus) y Leo Messi (Barcelona) volverán a luchar por un trofeo que el portugués ya ganó en dos ocasiones y el argentino en una. Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) y Virgil van Dijk (Liverpool), completan una lista de candidatos dominada por el Liverpool.

En la categoría de porteros, tres de los seis candidatos juegan en LaLiga Santander. Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético) y Marc-André Ter Stegen (Barcelona) pelearán por el trofeo con Alisson Becker (Liverpool), Keylor Navas (PSG) y Manuel Neuer (Bayern).

En el apartado de entrenadores, Lluís Cortés, del Barcelona, es uno de los candidatos a mejor técnico en categoría femenina, mientras que Julen Lopetegui (Sevilla) y Zinedine Zidane (Real Madrid) figuran en la lista de aspirantes a mejor entrenador en categoría masculina.

El plazo para votar en la web de FIFA está abierto hasta el próximo 9 de diciembre y los tres finalistas de cada categoría se anunciarán en día 11.

Todos los candidatos

Mejor futbolista femenina:

Lucy Bronze (Inglaterra/ Olympique Lyonnais / Manchester City WFC)

Delphine Cascarino (Francia/ Olympique Lyonnais)

Caroline Graham Hansen (Noruega/ FC Barcelona)

Pernille Harder (Dinamarca/ VfL Wolfsburgo / Chelsea FC )

Jennifer Hermoso (España/ FC Barcelona)

Ji So-yun (Corea del Sur/ Chelsea FC )

Sam Kerr (Australia / Chelsea FC )

Saki Kumagai (Japón/ Olympique Lyonnais)

Dzsenifer Marozsán (Alemania/ Olympique Lyonnais)

Vivianne Miedema (Netherlands / Arsenal WFC)

Wendie Renard (Francia/ Olympique Lyonnais)

Mejor futbolista masculino:

Thiago Alcântara (España/ FC Bayern / Liverpool FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC)

Kevin De Bruyne (Bélgica/ Manchester City FC)

Robert Lewandowski (Polonia/ FC Bayern)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC)

Kylian Mbappé (Francia/ Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona)

Neymar (Brasil/ Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (España/ Real Madrid CF)

Mohamed Salah (Egipto/ Liverpool FC )

Virgil van Dijk (Países Bajos / Liverpool FC)

Mejor portera:

Ann-Katrin Berger (Alemania/ Chelsea FC)

Sarah Bouhaddi (Francia/ Olympique Lyonnais)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia/ VfL Wolfsburgo / Atlético de Madrid)

Alyssa Naeher (EEUU/ Chicago Red Stars)

Ellie Roebuck (Inglaterra/ Manchester City WFC)

Mejor portero:

Alisson Becker (Brasil/ Liverpool FC)

Thibaut Courtois (Bélgica/ Real Madrid CF)

Keylor Navas (Costa Rica / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Alemania/ FC Bayern)

Jan Oblak (Eslovenia/ Atlético de Madrid)

Marc-André ter Stegen (Alemania/ FC Barcelona)

Mejor entrenador categoría femenina:

Lluís Cortés (España/ FC Barcelona)

Rita Guarino (Italia/ Juventus)

Emma Hayes (Inglaterra/ Chelsea FC)

Stephan Lerch (Alemania / VfL Wolfsburgo)

Hege Riise (Noruega/ LSK Kvinner)

Jean-Luc Vasseur (Francia/ Olympique Lyonnais)

Sarina Wiegman (Países Bajos/ Selección de Países Bajos)

Mejor entrenador categoría masculina: