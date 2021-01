La verdadera razón por la que Federer no estará en Australia

Sin lugar a dudas, Roger Federer será la gran baja del Abierto de Australia. El suizo confirmó su ausencia del primer grande del año en 2021, aumentando su tiempo de incomparecencia después de casi un año sin pisar las pistas. ¿El motivo? hasta ayer se pensaba que era por su rodilla y que, tras dos cirugías, necesitada más tiempo para poder competir en un torneo tan exigente. Sin embargo, la razón nada tiene que ver con su estado físico.

Ayer, el suizo comunicó a los organizadores del torneo la verdadera razón por la cual no estará en el primer Grand Slam del año. Andre Sa, director de relaciones con los jugadores del Open de Australia, reveló a Ace Band Sport la charla que mantuvo con Federer y dijo: “La razón principal fue la cuarentena. Hablé con él hace un mes y tenía dos opciones. Podría venir con toda la familia y ponerse en cuarentena. El problema es que Mirka y sus hijos no podrían salir de la habitación. Tendrían que permanecer 14 días en la habitación. La excepción es sólo para jugadores. Podía salir, entrenar y volver, pero la familia no podía. Mirka no aprobó la idea.”

“La segunda opción sería que viniera solo. Y eso implicaba estar al menos cinco semanas lejos de la familia y los niños. Por eso me dijo: Amigo, tengo 39 años, cuatro hijos, y 20 Grand Slams. Ya no estoy a tiempo para estar lejos de mi familia durante cinco semanas”, explicó Sa.

.