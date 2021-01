El dardo de Filipe Luis al “Cholo” Simeone

Filipe Luis ha sido una de las piezas claves en el Atlético Madrid de Simeone en la últimas temporadas. El lateral izquierdo jugó ocho temporadas en el conjunto colchonero y compartió esos años con Diego Simeone, para quien siempre fue titular indiscutible. Tal vez por ello han sorprendido tanto las últimas declaraciones del brasileño sobre el técnico.

El actual futbolista de Flamengo dio a conocer en una entrevista un aspecto no demasiado positivo del Cholo en el día a día con la plantilla y reveló que “le cuesta más el trato con los jugadores” que a otros técnicos que tuvo en su carrera. “En cada entrenamiento pedía el máximo, siempre pide el máximo a todos, pero no es realmente bueno en el trato con la gente. No le resulta fácil relacionarse con los jugadores. Le cuesta entender las características personales de las personas, pero de vez en cuando se traga su orgullo”, sentenció Filipe Luis.

En la entrevista con O Jogo, el ex colchonero criticó una tendencia del técnico con sus jugadores, y es tratarlos de forma diferente. Según el brasileño, Simeone no trata de la misma forma a todos los integrantes del vestuario, lo que crea problemas y tiranteces a largo plazo. En este sentido se refirió a algunas reacciones de los jugadores tras un cambio o una indicación: “Hubo varios episodios como los de Joao Félix o Luis Suárez que se enfadaron tras un cambio. Digamos que con algunos jugadores tiene buenas relaciones amistosas, con otros es más profesional. Parece llevarse bien con todos pero no es el mejor en este sentido”.

El lateral brasileño valoró el trabajo de Simeone como director técnico pero también lanzó un dardo a su estilo: “Él cree en lo que hace. Los once jugadores tienen que trabajar mucho. Puede cambiar de táctica en la mitad del partido y se adapta muy bien al rival. A veces hubiera deseado que tuviéramos más posesión, pero, ¿qué puedo decir? Para el Atlético es el mejor entrenador que hay .”