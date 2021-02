Carlos Alcaraz sigue dando pasos de gigante en su carrera tenística. Desde hace tiempo se habla de él, se dice aquello de “el nuevo Nadal”, que tanto daño hizo a otros como Carlos Boluda, a quien la presión y las lesiones mermaron una carrera que parecía prometedora, como cuenta en esta entrevista justo después de su retirada. Boluda conoce a Alcaraz, se han enfrentado, y dice de él: “Yo veo a muchos jugadores y te puedo decir que es muy bueno, y no sólo porque juega muy bien a tenis. Hacía años que no veía una derecha tan buena, pero si le quieres comparar con Nadal, la cabeza que tiene sí es comparable. Luego los números de Nadal no se pueden igualar. Además, Alcaraz tiene un entorno muy bueno, Juan Carlos Ferrero es un diez como persona y como profesional, y lo llevan por muy buen camino. Tiene todo para ser un fenómeno, luego veremos dónde llega, pero ojalá que lo sea porque además es muy buen chaval. Es La típica persona que me alegraría que lo consiguiera”. El entorno no acompañó a Boluda, no le ayudó, fue tóxico. Alcaraz lleva tiempo a las órdenes de Ferrero, que fue número uno del mundo y que intenta que avance sin prisa, pero sin pausa.

El “fenómeno” ha vuelto a sorprender al mundo del tenis. Tiene sólo 17 años y en el Great Ocean Road ha logrado vencer en segunda ronda al 14 del mundo, el belga David Goffin, un tenista que, por ejemplo, ha sido finalista en la Copa Masters y ha disputado los cuartos de final de todos los Grand Slam, menos el US Open. Además, el murciano resolvió el partido con un claro 6-3 y 6-3, disputando de maravilla los puntos decisivos, como demuestran sus seis breaks en siete oportunidades. No hay que olvidar que se trata sólo del segundo torneo ATP de Alcaraz en su carrera. En 2020 debutó en Río de Janeiro y, con 16 años, pasó la primera ronda a un especialista en tierra batida como Albert Ramos. Después perdió con el argentino Federico Coria y estuvo (lo que pudo por la pandemia) jugando Challengers, los torneos de un escalón más abajo: ganó los de Trieste, Barcelona y Alicante y fue finalista en el de Cordenons (Italia). También disputó la previa de Roland Garros, que no pudo pasar.

El mérito de Alcaraz se multiplica si se tiene en cuenta de dónde viene. Él es uno de los tenistas que tuvo que pasar la cuarentena más estricta en Australia, un país en estos momentos libre de Covid-19. En su vuelo hubo un positivo y ha tenido que estar dos semanas sin salir de la habitación. Se ha visto en vídeos cómo entrenaba tirando pelotazos a un colchó o hacía físico como podía con gomas, en una bicicleta estática o corriendo de su habitación al baño. También colgó una foto en sus redes sociales leyendo la biografía de Nadal. Ahora es el 146 del mundo (subirá el próximo lunes) y el Abierto de Australia será su primer Grand Slam. “Durante la cuarentena intenté mantenerme bien físicamente y seguir el plan fijado al pie de la letra. Tengo muchas ganas de mantener este nivel de cara al Grand Slam”, confesó Carlos.

Intentando no perder las buenas sensaciones en los golpes. Respetando la cuarentena y manteniendome en forma.#AO

Trying not to lose the good feelings on the forehand. Respecting quarantine and staying fit. # AO pic.twitter.com/tLa7rnUoKG — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) January 20, 2021

En el Great Ocean Road tendrá como próximo rival al brasileño Thiago Monteiro, número 83 del ránking. En ese mismo torneo, que es un ATP 250, también está brillando Mario Vilella Martínez, español (de Elche) de 25 años que pudo con Basilashvili, un habitual del circuito, por 7-5 y 6-3, y ahora tendrá que hacer frente al australiano Thompson.