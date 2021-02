Sólo una semana de desconexión total se ha permitido Joan Mir (Palma, 1997) tras ganar su primer título de MotoGP. Le ha dado duro al esquí de montaña, que le gusta mucho, combinado con el gimnasio y el motocross. El 28 de marzo comienza la defensa de su corona en Qatar.

–¿Dónde se perdió tras tocar la gloria el año pasado?

–No crea que acabé los compromisos y me fui de luna de miel, por así decirlo, a un paraíso. He hecho lo que más me gusta, que es entrenar mucho. Me fui un poquito de vacaciones a Tenerife. Allí sí desconecté. Me encanta la pretemporada y sentirme preparado para que empiece todo ya.

–El viernes va a anunciar, seguramente, que llevará el dorsal 1. Ha sido más difícil esa decisión que elegir gomas para una carrera...

–Ha sido complicado, porque es como elegir neumáticos para toda la temporada.

Which will be my race number? #TheDecision is made... and I will announce it on February 12th!

¿Cuál será mi dorsal? La decisión está tomada... ¡y lo anunciaré el 12 de febrero! https://t.co/zzYbuXqBdw — JoanMir36 (@JoanMirOfficial) February 1, 2021

–¿Cómo está llevando la preparación mental? Va a estar en el foco todo el tiempo.

–Tengo un psicólogo deportivo que uso cuando lo necesito. Me da unas pautas que me sirven bastante. Ahora no lo estoy usando mucho, pero sí me gusta tenerlo. Es importante, porque tenemos por delante una temporadita con presión desde el principio. El año pasado nos fue bien tomando esa presión de manera positiva.

–¿Ha soñado ya cómo va a ser eso de defender el título?

–No. No me he puesto a pensar todavía. Estoy centrado en el día a día. Viene un reto chulo por delante para mantener este título. Cuando gané en Moto3, enseguida subí a Moto2, entonces no tienes eso de defender que sí me pasa ahora. El año de defender ha llegado, ojalá me vaya bien.

–Márquez ya empieza a enseñar algunas fotos de cómo va su recuperación...

–En mi cabeza confío en que esté en la primera carrera. La duda está en si va a llegar al cien por cien y yo cuento con que sí. Y cuando digo la duda es porque Marc me permite dudar de que un tío después de un año fuera llegue en la primera carrera y esté en condiciones para ganar. Marc es el único que me permite la duda de que sea capaz. Porque realmente sí lo es.

–Si alguien tendrá ganas de destronarlo va a ser él.

–Sería un error pensar que no va a estar listo. De todas formas mi preparación no cambia estando o él o no. Volverá con fuerza. Es muy atrevido decir que llegará mejor, eso es imposible, pero sí llegará muy fuerte y con ganas de pelear. Y ahí estaremos para aprender de él y de todos.

–¿A quién más ve capaz de estar ahí arriba?

–-Hay mucha gente que puede ser competitiva, otra cosa es luchar por el título. Muy fuertes serán las dos Yamaha satélites, Morbidelli y Valentino, luego las oficiales, que son pilotos rápidos (Quartararo y Viñales). A ver qué tal Pol con la Honda, espero que le vaya bien, y mi compañero de equipo (Rins), que ha demostrado estar a la altura. El espectáculo está garantizado.

–Nombra a Valentino. Es de los que no lo descarta para ser otra vez competitivo.

–Es un rival, vale, pero seguramente sólo me pasa con él que le deseo que le vaya bien. A todos se lo deseo, pero son mis rivales. Me alegraría de que le fueran las cosas bien, no que me gane, pero sí que esté luchando por ganar.

–¿En qué momento está Joan Mir ahora mismo?

–Creo que cada año soy mejor. La experiencia me hace mejorar en aspectos que antes era más flojo. Me veo a la altura como para volver a pelear por el título.

–Va a tener que hacerlo sin Davide Brivio, el jefe de todo en Suzuki, que se ha marchado con Alonso a Renault...

–Espero no echarlo de menos. Tengo mucha confianza en Suzuki, hay gente muy competente dentro de esta estructura. No ha sido sólo Davide el que lo ha hecho todo. En Japón hay gente muy válida para hacer un buen trabajo. Confío en (Shinichi) Sahara, que es el que realmente tomará las decisiones. Creo que es un tío muy profesional, por eso no estoy para nada angustiado. A ver si este cambio incluso nos hace ser un poquito mejores.

–Fue un movimiento inesperado ¿Cómo se enteró?

–-Bueno, me llamó por teléfono y me dio la noticia. Al principio no me lo llegué a creer, no me lo esperaba. Ojalá le vaya muy bien, porque ha sido una figura importante y decisiva en mi carrera para llegar a MotoGP y ganar este primer título. Le agradezco mucho lo que ha hecho. Sólo le puedo desear suerte.

–¿Le inquieta que todo pueda retrasarse por la covid?

–Lo que nos dejó muy claro Carmelo (Dorna) es que esto continuaba, que habían encontrado la manera de crear una burbuja segura. Todo sigue para adelante.

–¿Cómo afecta no tener público en la grada?

–Habrá que esperar para que vuelva. En las carreras en España o Italia, que son muy especiales, se notó que faltaba algo.