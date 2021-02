El duro mensaje contra Rufián y “Pablito” Iglesias de un jugador del Athletic y favor de Pedrerol

El uso del euskera de los jugadores del Athletic está creando una polémica agrandada por la intervención de cargos políticos como Pablo Iglesias o Rufián, que saltaron en cuanto LaSexta aseguró que los futbolistas hablaban en euskera porque así los rivales no entendían lo que decían. Eso generó mucha polémica, los políticos vieron ahí una oportunidad de dejar claro lo que piensan (por si acaso no se nota en lo que hacen) y ahora ha intervenido un jugador del Athletic para posicionarse... al lado de Pedrerol, que es algo que no se esperaba.

Yuri Berchiche ha entrado en la polémica cuando nadie le esperaba. Josep Pedrerol tenía guardado un as en la manga cuando Pablo Iglesias y Rufián saltaron en tromba después de su información. Como ahora se escucha todo, algunos futbolistas vascos utilizan el euskera para, en los saques de esquina y jugadas ensayadas, darse instrucciones sin que los defensas rivales entiendan nada de lo que dicen. Iglesias y Rufián, además de Oskar Matute de Bildu, salieron a defender el idioma, a hacer mofa del programa de Pedrerol. “España se rompe”, escribió el vicepresidente Pablo Iglesias, también vicepresidente cuando escriben en las redes sociales.

El as de la manga de Pedrerol eran una declaraciones de Williams en El Hormiguero en las que decía eso: que utilizaban el euskera porque era más práctico a la hora de despistar a los contrarios.

No hubo más respuesta por parte de los políticos, sin embargo, en el Instagram de El Chiringuito apareció Berchiche. Los futbolistas del Athletic, en esta polémica, han guardado silencio porque saben que todo lo que digan va a ser utilizado en su contra. Es casi imposible salir indenme de una asunto que pone tan nervioso a todo el mundo como es el idioma en el que se habla, que se asocia a una identidad y a una manera de ser, por lo visto.

Sin embargo Berchiche fue directo: “Rufián y Pablito, Pablito y Rufián... entre los dos no hacen 1″, escribió. “Qué grande eres”, le respondió Pedrerol.