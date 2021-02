Carlos Alcaraz da el siguiente paso: logra su primera victoria en un Grand Slam con 17 años

Carlos Alcaraz sigue dando pasos de gigante en su prometedora carrera como tenista y con 17 años logró su primera victoria en un Grand Slam, en lo que suponía su debut en este tipo de torneos, tras derrotar en el Open de Australia al holandés Botic Van De Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4.

El tenista murciano ya fue noticia la semana pasada al vencer por un rotundo doble 6-3 a David Goffin, que en ese momento era el número 14 del mundo (ahora es el 15) en el Great Ocean Road, uno de los torneos de preparación. El belga se rindió al español y aseguró que no le dejó jugar y que como jugara siempre así... El pasado lunes fue su compañero en la Academia Equelite Juan Carlos Ferrero, Pablo Carreño, quien avisó de su potencial: “Aprende muy rápido y es diferente pero, sobre todo, es un gran chico y muy humilde”.

Carlos Alcaraz firmó 26 golpes ganadores y cometió 23 errores no forzados. Se generó 12 oportunidades de break y logró completar cinco. A cambió, sufrió una rotura de cuatro ocasiones por parte del jugador de Países Bajos. Fue en el segundo parcial. Le hicieron una contra rotura, pero el pupilo de Juan Carlos Ferrero no perdió la calma y no se dejó imponer por la importancia de la cita ni por el escenario.

Su rival en la segunda ronda será el sueco Ymer, que dio la sorpresa al superar al polaco polaco Hurkacz, número 30 del mundo, por 3-6, 6-3, 3-6, 7-5 y 6-3.