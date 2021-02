Neymar estalla contra los que le llaman “llorón” y “niño mimado”: “No sé hasta cuando aguantaré”

Neymar ha estallado. Después de confirmarse que estará cuatro semanas de baja por una lesión en el aductor de su pierna izquierda que le obligará a perderse la ida de los octavos de la Champions ante el Barcelona, Neymar escribió un duro mensaje en su Instagram. En él, el brasileño se mostró dolido con sus rivales por llamarle “niño mimado” y “llorón”. El astro del PSG, incluso, ha dejado en el aire un final definitivo a su carrera si sufre más situaciones como la vivida en el partido de Copa ante el Caen: “No sé hasta cuándo aguantaré...”.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que “realmente hay que golpearlo”, “se cae”, “llora”, “niño”, “mimado”, y etc. Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuándo podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS”, escribió Neymar en un durísimo post en su Instagram.

El brasileño vuelve a acusar, un año más, las lesiones en el tramo decisivo de la temporada. En su etapa en París, solo pudo disputar un partido de los cuatro de octavos de final ante Real Madrid y Manchester United de la Champions por problemas físicos.

El padre del astro brasileño también ha estallado en redes sociales después de que el entrenador del Caen se quejara de las provocaciones del brasileño tras su lesión y exculpara a su equipo de los sucedido.

“Yo, en mi opinión, tengo que llorar porque hay entrenadores como tú, árbitros de ese nivel, ligas negligentes y silenciosas, periodistas en la gran minoría parciales y cobardes en el deporte ... Sí, tiene que llorar ... Pero nuestro llanto y el de él, el de mi hijo, el del deportista, la magia del fútbol durará una noche más y después se levantará de nuevo, como siempre, para batirlos”, escribió en su perfil de Instagram.