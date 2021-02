Fernando Alonso no va a dejar que nada le impida volver a competir en la Fórmula Uno. Ni siquiera el atropello de un coche. Recuperado de la operación de mandíbula, ya se está entrenando a tope para ser la más competitivo posible con Renault.

Su amigo Flavio Briatore dice ya está listo: “Se chocó contra el coche. Tuvo mucha suerte. ¿Recuerdas lo que le pasó a Nicky Hayden, a Mark Webber o a Alex Zanardi? Creo que tienes un destino en la vida. Estoy seguro que estará en el test” aseguró en una entrevista después de hablar con Fernando Alonso: “He estado hablando con él hoy y hablaba perfectamente. Solo estuvo un día sin poder hablar porque tenía una máscara que le llegaba los ojos. Solo fue un día, pero es algo normal. Ya está recuperado completamente”, aseguró. Son buenas noticias acerca del piloto español.

Más o menos, según Briatore, Alonso hace vida normal: “No tiene problemas para hablar. Habla muy bien. El problema está aquí en el maxilar y los dientes. Se rompió dos dientes. Tuvo mucha suerte. Ir en bici ahora es muy peligroso porque el contacto del neumático con el asfalto es muy reducido, de unos centímetros, y frenar es difícil. Tuvo mucha suerte”.

Ahora tiene que pensar en competir y no arriesgarse ni un poco con la bici. Nadie quiere más sustos cuando cada vez queda menos para que empiece una F1 que ilusiona de nuevo a los aficionados españoles: “Fernando está preparado. Al margen del accidente que tuvo en bicicleta. Hablo con él cada día y le he dicho que pare con la bici, porque la bici es muy peligrosa. Si quieres ir en bici debes ir en la de montaña y no en carretera. Le he dicho a Fernando: Si no paras con la bici te encierro en el garaje”.