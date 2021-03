Rory McIlroy encuentra el libro de ruta en Bay Hill

Pero no se lo digas a Rory McIlroy. En Bay Hill, es el niño despreocupado, con las manos metidas en los bolsillos, silbando. El jueves, McIlroy, ganador del torneo en 2018, salió con un 6 bajo, 66 golpes sin apenas sudar. Está empatado en el liderato con el canadiense Corey Conners, que llegó a 7 bajo pero hizo tres putts en su último hoyo.

Fue un buen día para un puñado de los grandes en el jardín de Arnie. Bryson DeChambeau, que tiene un par de finales entre los cinco primeros en el torneo, hizo 67 golpes. Jordan Spieth, tratando de aprovechar el impulso de tres sólidas salidas en la Costa Oeste, y tratando de ganar por primera vez desde 2017, hizo que su debut en Bay Hill fuera sólido, entregando una tarjeta de 70 golpes.

Para Spieth, todo lo que tiene que ver con Bay Hill es desconocido, nuevo, y emocionante. Parecía un recién graduado de la universidad en su primera entrevista de trabajo, asegurándose de prestar atención a cada pequeño detalle.

“En realidad, disfruté mucho saliendo ahí y siendo como, ‘Wow’ ... Me encontré más concentrado en las rondas de práctica”, dijo Spieth. “Me pareció un soplo de aire fresco, un poco emocionante, seguro. Especialmente en un campo de golf difícil, ¿verdad? Hay mucho que resolver”.

Si hay algo que no pueda resolver, McIlroy sería el adversario a quien deba vigilar. Bay Hill se ha convertido en uno de sus lugares preferidos. McIlroy aún no está en el territorio de Tiger Woods, Woods ganó ocho veces en Bay Hill (nueve si se cuenta el U.S. Junior Amateur de 1991), pero llega en este lugar cada marzo como quien llega al sofá de su casa. No ha terminado peor que el sexto en sus últimas cuatro salidas, y nunca ha terminado peor que el puesto 72.

McIlroy vio una estadística el otro día que mostraba una alta correlación en Bay Hill entre los jugadores con una alta clasificación en Strokes Gained Off the Tee y los que tienen éxito en el torneo. ¿Adivinan quiénes son el primero y el segundo en Strokes Gained: Off the Tee estos días? DeChambeau es el 1; McIlroy está justo detrás de él.

“Siento que no tienes que hacer nada especial para conseguir un buen resultado aquí”, dijo McIlroy. “Puedes ser muy conservador desde los tees si quieres. Hay un montón de hierros que puedes golpear desde los tees. Cuida los pares 5... Creo que lo más difícil de este campo son los pares 3, y hoy los he jugado en 3 bajo. Así que eso fue una ventaja”.

“He visto a Tiger lo suficiente aquí a lo largo de los años y la forma en que jugaba este campo, lo jugaba de forma muy conservadora, se ocupaba de los pares 5, y eso era normalmente suficiente para hacer el trabajo. Así que tomemos un poco de su libro”.

Ese sería un buen libro del que tomar prestado.