El espectacular posado en biquini de la ex novia de Neymar: ¡Empapándolo todo!

Neymar mostró que sus reflejos en las redes sociales son tan certeros como frente a la portería y no dudó en dar ‘Me gusta’ una foto de bikini de su ex novia Natalia Barulich tan solo minutos después de que ella la publicara. El astro brasileño fue el más rápido de los más de 300.000 fans que piropearon la imagen de la modelo en Seychelles en un solo día.

Esta no es la primera vez que Neymar da ”Me gusta” a las glamorosas fotos de las redes sociales de sus ex parejas. Y Natalia aprovechó para publicar su foto justo el miércoles por la noche para animar al delantero que no jugó por lesión la eliminatoria de la Liga de Campeones del PSG con su antiguo club, el FC Barcelona.

La modelo añadió a su publicación el sugerente mensaje “empapándolo todo” mientras se relajaba en las islas Seychelles. La cantante y bailarina estadounidense, de 29 años, y Neymar de la misma edad salieron por un tiempo en febrero de 2020. Y hace dos meses, ella parecía recordarle lo que había perdido con una sesión de fotos en ropa interior que cautivó a 3.6 millones de seguidores en Instagram.

Pero en ese momento, los rumores vinculaban a Neymar con la cantante argentina Emilia Mernes, que fue una de las invitadas VIP en su polémica fiesta de Año Nuevo en Río. Un rumor que el propio brasileño se encargó de alimentar al responder con un emoji de corazón después de que ella publicara una foto con su ahijada.

Está claro que las conquistas amorosas del delantero del PSG dan tanto o más que hablar que su futuro futbolístico.