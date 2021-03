Un excelso Sergio García lidera en Sawgrass

Sirva como ejemplo de esta carnicería el óctuple bogey, 11, de Ben An en el par 3 del 17 cuando sus cuatro primeros golpes no encontraron el green de la isla. Kevin Na mandó tres bolas al agua en el 17 para hacer un 8 y se retiró con problemas de espalda. El defensor del título, Rory McIlroy, golpeó dos bolas en el agua en el par 4 del 18 e hizo un 8 de camino a un 79.

Henrik Stenson, que ganó el Players 2009, hizo dos dobles bogeys y dos triples bogeys y firmó un 85. Tony Finau llegó a casa con un 78, Rickie Fowler un 77, Xander Schauffele un 76.

De alguna manera, Sergio García no hizo un número superior a 5, encadenó dos eagles y se puso en cabeza con un 7 bajo par, 65 golpes, para obtener a una ventaja de dos golpes. Aunque su actuación llamó la atención de muchos, no fue una sorpresa. García ganó en 2008, terminó segundo en 2007, empató en segundo lugar en 2015 y fue tercero en 2014.

“Me encanta. Siempre lo he dicho, Valderrama (en España) y este campo son algunos de mis favoritos y, por alguna razón, simplemente se adaptan a mi ojo”, dijo García. “Veo lo que quiero hacer prácticamente en cada hoyo y luego es cuestión de hacerlo, pero definitivamente me siento más cómodo y lo he hecho bien”.

“Así que todas esas cosas ayudan”.

García estuvo a punto de no comenzar su excelente recorrido creación de Pete Dye. Sergio tuvo que apresurarse hasta el tee del 10 para llegar a su hora de salida las 7:40 de la mañana hora local.

“Pensé que tenía tiempo de sobra. Obviamente, salí del campo de tiro a las 7:35, así que pensé que me iba a llevar probablemente dos o tres minutos como máximo llegar al 10”, comentó Sergio.

Tardó más que eso y tuvo que trotar los últimos 50 metros más o menos mientras sus compañeros de juego McIlroy y Webb Simpson se reían. García lo consiguió a las 7:39 de la mañana.

Entre los que habían completado su ronda antes de que el juego se detuviera debido a la oscuridad, García lideraba a Brian Harman por dos golpes. Harman hizo seis birdies en sus últimos 10 hoyos. Con 68 golpes estaban Matt Fitzpatrick, Corey Conners y el actual ganador del Open Championship, Shane Lowry. Entre los cuatro jugadores con 69 estaba el actual ganador del Open de Estados Unidos, Bryson DeChambeau, que ganó la semana pasada el Arnold Palmer Invitational.

Jon Rahm no tuvo un buen inicio de torneo, tres bogeys consecutivos de los hoyo tres al cinco lastraron su juego. Recupero sensaciones en los segundos nueve hoyos comenzando por un birdie en el once, siguiendo con tres consecutivos desde el quince hasta el complicado diecisiete. Una lastima el bogey en el último hoyo que no le permitió cerrar el día bajo par.