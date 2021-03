Neymar, cuestionado en Francia por culpa de “Gran Hermano”

Neymar Jr. suma una nueva polémica a una lista casi tan larga como sus logros futbolísticos. Se esperaba que el brasileño en la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Barça, pero finalmente no entró ni en la convocatoria. El retraso de su vuelta a provocado que L’Equipe empiece a cuestionar la vida del brasileño lejos del fútbol. Concretamente, sus noches jugando a la consola y comentando Reality Shows.

En este sentido, el diario francés L’Equipe denuncia que Neymar ha descuidado su estilo de vida mientras se recupera de su enésima lesión. El rotativo galo ha informado que el brasileño dedica las a jugar al Counter Strike, un conocido videojuego de guerra, así como a ver el “Gran Hermano” de Brasil.

Esto ha condicionado el descanso de Neymar, quien según la citada fuente, no se estaría cuidando adecuadamente, lo que retrasa su recuperación. “¿Es malo ver telerrealidad o estar con un videojuego hasta las 3 de la mañana? Claro que no, pero el asunto es menos anodino para la imagen de alguien cuando las actividades nocturnas se repiten y te llamas Neymar”, se cuestiona el periódico.

Un tuit del brasileño a las 3.53 de la madrugada en el que se despedía tras estar comentando el Gran Hermano brasileño fue uno de los detonantes de esta polémica. “Es un jugador que le ha sido muy caro al y que se encuentra lesionado en periodos clave como la Champions. En este contexto, twittear en estos momentos parece un error de comunicación”, asegura al diario galo Sébastien Bellencontre (agente de imagen de algunos futbolistas).

Crítica de los aficionados

Los hinchas tampoco se han quedado al margen. Según adelantó Mundo Deportivo, un blog de hinchas del París Saint-Germian centró una conversación en apuntar varias críticas hacia Neymar.

Posteriormente, Neymar respondió mediante un post en su cuenta de Instagram, en el que hizo alusión a las críticas de los hinchas del cuadro parisino. En dicha publicación, el astro carioca comentó: “El otro día colgué mi programa de ejercicios desde que me levanté hasta que me acosté y no vi a nadie decir: ‘mirad cómo es profesional y se cuida’. Vosotros publicáis solo lo que vende”.

A pesar de todas las polémicas que acumula, el jugador está cerca de renovar su vínculo con el PSG, que termina en junio de 2022, y el club parisino asegura no dudar de su compromiso.