La respuesta de Pedrerol a la dura crítica por su charla con Ibai Llanos

Ibai Llanos entrevistó el pasado jueves a Sergio Ramos, ante lo había hecho con Piqué, es amigo del Kun Agüero y juega online con Neymar. Sin duda, lo que está de moda es hablar con el streamer. Ahora ha anunciado que el próximo que va a pasar una tarde de jueves con él es Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito.

Según Ibai no son entrevistas, aunque sus preguntas son el 80 por ciento de la conversación, sino que se trata de charlas informales. Para algunos es el nuevo periodismo, para otros es una cosa distinta que depende mucho de la personalidad de Ibai Llanos, sin duda un joven con carisma.

Si Ramos y Piqué atrajeron a todo el mundo, el nombre de Josep Pedrerol ha creado algo de polémica en las redes. Una polémica que el periodista ha tratado de moderar.

“El primer charlando que no voy a ver qué mierda de invitado”, dice un usuario de las redes sociales y Pedrerol le ha contestado con humor: “Si opinas lo contrario... nos vemos el jueves con Ibai Llanos”, ha escrito en Twitter, lo que ha provocado también las risas de Ibai.

Si opinas lo contrario... nos vemos el jueves con @IbaiLlanos 😉 https://t.co/ngPMelrhEG — Josep Pedrerol (@jpedrerol) March 14, 2021

Otro más mete baza y le dice: “No sé si estarás a la altura Yusep”

Y Pedrerol se lo toma con deportividad: “No creo”.

Entre Ibai Llanos y Pedrerol siempre ha habido una buena relación, al menos cuando se han mandado mensajes a través de sus programas. No sucede lo mismo con otros colaboradores del programa. Edu Aguirre le tenía bloqueda, pero Ibai Llanos no sabía muy por qué. Ahora parece que ya le ha desbloqueado y pueden hablar por las redes sociales sin problemas.

En sus conversaciones, Ibai les da un tono muy cordial y evita las preguntas o repreguntas incómodos. Los deportistas y famosos dicen que le prefieren porque se encuentran ante otro tipo de cuestiones.