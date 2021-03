Macarena Campomanes se impone con autoridad en el Zaudín

Con 216 golpes al total, la madrileña se ha impuesto con ocho sobre su más inmediata perseguidora, la canaria María Castillo.

Llegaba la golfista madrileña a la jornada final con una renta jugosa adquirida gracias a su buen hacer en las dos primeras -se anotó la mejor vuelta en ambas-, pero le quedaba dar el último paso. Lo ha hecho con una ronda de 75 impactos, la más discreta de su semana, que le ha permitido no vivir grandes sobresaltos.

En parte, porque María Castillo, que salía a seis golpes de Campomanes, tampoco firmó su mejor ronda (77). Pese a ello, la golfista insular ha retenido una segunda plaza con la que ratifica su buen momento de juego y resultados; no en vano es la actual subcampeona de Europa Individual.

La tercera plaza la han compartido la defensora del título, Xonia Wünsch, y la belga Sylvie Van Molle, que andaba a la caza del doblete. Ambas, que cerraron el parcial del día en 73 golpes, han acumulado 225, nueve más que la campeona. Además, la clasificación arroja otros cuatro nombres españoles en el Top 10: Natalia Martínez-Reboredo (T6, 228), María Trallero (T6, 228), Soledad Fernández de Araoz (T8, 229) y Amelia Alonso (T9, 231).

A la hora de explicar el triunfo de Macarena Campomanes hay que mencionar en primer lugar la vuelta de 69 golpes, la mejor de todo el torneo, con la que abrió la competición. Sobre esa tarjeta ha construido su victoria. Después llegó un 72, también mejor carta del día, con la que abrió más brecha en la clasificación.

Un juego sin fisuras a lo largo de la semana

A pesar de que venía con escaso ritmo de competición a causa del parón provocado por la pandemia -el último torneo nacional celebrado en España en categoría senior databa de hace un año-, Macarena Campomanes ha mostrado su habitual control del drive, siempre a calle, y de los hierros, con los que ha cogido más greenes que nadie.

“La vuelta de hoy ha sido de aguantar, he jugado bien, como estos días, pero no he metido los putts. Lo he pasado muy bien en el campo, no he sufrido en ningún momento, aunque sí estaba pendiente de cómo iban mis rivales. Muy contenta de cómo ha ido todo”, ha resumido.

Una campeona de época

Macarena Campomanes, tres veces campeona de Europa, suma ya otros tantos entorchados en este Campeonato Internacional de España Individual Senior, ya que al trofeo logrado ahora en Zaudín agrega los obtenidos en 2015 y 2019. Estos títulos vienen acompañados de una lista interminable de victorias con las que ha ido elaborando un currículo prácticamente inigualable

Cabe reseñar que antes de la celebración de esta prueba Individual se disputó la de Dobles en el mismo recorrido con la victoria de las belgas Sylvie van Molle y Veronique van Hövell, que aventajaron en ocho golpes a las segundas clasificadas, las propias Macarena Campomanes -que buscaba uno de los pocos títulos que aún se le resisten- y María Castillo.