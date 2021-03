A falta de poco más de una semana para el arranque del Campeonato del Mundo, Fernando Alonso y su Alpine están lejos de los mejores. Era previsible, aunque las dudas después de la minipretemporada en Bahréin han aumentado. El piloto español ha confesado a Antonio Lobato, según informa Marca, sus sensaciones después de los dos días en que ha rodado con el A521. “Alonso está como un toro a pesar del accidente, de los años y de lo que quieran decir... El Alpine tiene fiabilidad absoluta. Indagué un poco con Fernando y me dijo que bien, pero que son un poco lentillos. Entrar en Q3 va a estar muy caro”, afirma el periodista especializado en F-1

Alonso ha demostrado estar a un buen nivel tal y como reflejan sus tandas largas, pero las dudas se han generado por el rendimiento del monoplaza. Frente a la visible mejoría de Ferrari o de McLaren, el coche azul no dejó entrever atisbo alguno de competitividad. Ni siquiera se sumó al festival de vueltas rápidas al final de los ensayos como hicieron el resto de pilotos. Alpine está centrada en 2022, el año en el que el marcador se pone a cero en cuanto a normas técnicas y en 2021 deja de suministrar motores a McLaren, que ha cambiado los propulsores franceses por los alemanes de Mercedes. La marca de la estrella suministra unidades de potencia a Aston Martin, Williams y a McLaren y eso, aunque no lo parezca, es una buena fuente de información para mejorar (y porqué no para espiar algunas soluciones porque técnicos de Mercedes se encargan del mantenimiento del motor en cada carrera).

Alonso demostró el pasado fin de semana una completa recuperación de su reciente atropello y viendo su ritmo constante en determinados momentos no hay rastro de su tiempo lejos de esta competición. Pero el monoplaza francés no mostró ningún margen de mejora notable y se podría decir que se mantuvo al mismo nivel del pasado año. Su rendimiento en pista no ha sido el esperado y el equipo parece estar centrado en 2022. Alonso terminó con el décimo mejor tiempo y muchas dudas sobre el rendimiento del coche.