El Atlético encuentra la paz

«En todos los grandes equipos siempre tienen uno que hace muchos goles y otro que para muy bien. Tener jugadores determinantes hace que el trabajo global del equipo se potencie», reconoce Simeone. El que para es Oblak, que detuvo un penalti a falta de cuatro minutos para el final. El que marca es Suárez, que ya suma 19 goles esta temporada. «Vino un golazo de Suárez y a partir de ahí el mejor momento del partido. Nos quedamos apretados, penalti y muy contento por Oblak», explicaba el Cholo tras el encuentro.

«Los penaltis son una cosa que nadie entiende muy bien. A veces paras mucho –hace tres o cuatro temporadas paró cuatro de seis en Liga–, pero últimamente no he parado ninguno, no estoy feliz con esto. Hoy, con suerte, lo he parado, era un penalti en los últimos minutos, y hemos conseguido los tres puntos», confesaba Oblak después del partido. Las estadísticas están a su favor desde los once metros. Le han marcado ocho de catorce en la Liga. Algo más de un cuarenta por ciento de disparos parados desde los once metros.

La victoria para el Atlético supone un poco de tranquilidad antes de las últimas jornadas. La eliminación en Europa ha dejado tocado al equipo del Cholo, más por la sensación de inferioridad que por la derrota.

Quedan diez partidos de Liga y el rival más complicado antes de enfrentarse al Barcelona en la jornada 35 es el Sevilla. Será el primer partido después de la convocatoria de selecciones. Unos compromisos que ya hicieron daño al Atlético en noviembre cuando Luis Suárez y Torreira llegaron con resultado positivo en covid-19 después de haber jugado con Uruguay.

El Atlético se enfrenta a los rivales más complicados fuera de su campo en estos últimos diez partidos del campeonato. Sevilla, Barcelona, Betis y Athletic recibirán al equipo de Simeone. De los de arriba, sólo la Real Sociedad visita el Metropolitano. Una diferencia que no resulta tan determinante con los partidos a puerta cerrada.

El Barcelona es el único que se enfrenta a sus dos grandes rivales por el título. Aunque ni siquiera ganarlo todo le garantizaría ser campeón. Real Madrid, Villarreal y Valencia son sus desplazamientos más difíciles. El Madrid juega en Sevilla y acaba en Villarreal.

«El Barça y el Madrid han ganado mucho y no me espero otra cosa del poderío de sus futbolistas. Nosotros seguiremos nuestro camino con humildad. Es un año complejo desde que empezó la temporada, nos tenemos que adaptar», asegura Simeone.