Jon Rahm: ‘Estoy aquí para ganar torneos’

Me encanta el Match Play. Es la única vez que juegas uno contra uno contra otra persona. Es quizás lo más relacionado con otros deportes, ¿verdad? Supongo que mucho de lo que haces depende de lo que hace la persona que tienes delante, y no, necesariamente, tienes que jugar tu mejor golf cada día, sólo tienes que ser mejor que la persona que tienes delante, que es lo bonito; es un uno contra uno. Es un juego típicamente diferente.

Lo disfruto mucho. Me gusta mucho, de verdad. Las estrategias cambian, va de un lado a otro, a veces hay que ser agresivo, a veces no. Es ciertamente algo que me gustaría jugar más a menudo.

Me encanta el campo de golf. Creo que es uno de esos campos que se adapta muy bien a los partidos. Hay muchas cosas en juego; hay muchos hoyos que se juegan de forma diferente dependiendo del viento. Te da oportunidades de birdie, hay oportunidades de bogey; es una semana realmente divertida. Es una ciudad muy divertida, un evento divertido. Es algo que realmente disfruto. Me alegro de poder volver aquí este año.

Seis top ten en 10 participaciones. ¿Cómo de satisfecho estás con esos resultados?

Bueno, si tenemos en cuenta que este año empecé a jugar con palos totalmente nuevos, sin duda empecé a jugar mejor de lo que esperaba. Esperaba algunos problemas al principio. Dicho esto, voy a decir que estoy deseando hacerlo un poco mejor los domingos. Simplemente no lo he hecho. Tuve una oportunidad en Torrey Pines, tuve una oportunidad en el The Players hace un par de semanas. Podría haber estado más cerca del liderato.

Sí, estoy haciendo top ten y eso está bien, pero estoy aquí para ganar torneos, y si no voy a ganar, entonces quiero al menos darme una oportunidad llegando a la recta final porque no lo he hecho este año hasta ahora. Cada semana es un poco diferente pero, aun así, es lo mismo. He jugado bien, he sido consistente, así que espero poder superar la línea.

Se acerca la paternidad. ¿Cuál es el plan al respecto?

No voy a revelar demasiado. Lo único que puedo decir es que si alguien está pensando en apostar por mí en el Masters, que se lo piense dos veces porque existe la posibilidad de que tenga que dar la vuelta y marcharme esa semana.

En lo que a mí respecta, Kelly y el bebé están muy bien. Quiero decir, el nacimiento está previsto del 10 al 12 de abril. Esa es su fecha de parto, así que sí, se acerca.

Oigo todo tipo de historias, de gente diciendo, oh, el primero siempre se retrasa, otros, no, los míos se adelantaron, esto y lo otro. Así que no sé.

Estoy emocionado por ello. Te puedo decir que estoy listo para irme en cualquier momento, para ser honesto. Si ocurre hoy, puedo ir al hotel y marcharme rápidamente. Así que feliz por ello. Eso es todo lo que puedo decir.

Ser padre es mucho más importante que cualquier evento de golf, así que esa es mi cabeza ahora mismo.