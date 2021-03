Temporada de transición, objetivo 2022, no habrá evoluciones, todo quedará igual… fueron algunas de las frases más escuchadas durante la pretemporada de la Fórmula Uno y en las tres únicas jornadas de entrenamientos que se disputaron hace apenas dos semanas en Bahréin. Mercedes seguía siendo el equipo más rápido, aunque con ciertas dudas; Red Bull daba signos de mejora al igual que su equipo «B», Alpha Tauri; McLaren daba un salto de gigante con el cambio de motor a Mercedes y Ferrari recuperaba la velocidad que le faltaba a su motor. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahréin, la F-1 parece que se dispone a vivir un año inolvidable. Todas las sospechas se han confirmado en el circuito de Shakir, y, aunque las tandas hayan sido libres, los primeros resultados indican cambios en las primeras posiciones y mucha más igualdad. Lo que prometía ser una campaña sin apenas modificaciones, ha terminado por explotar y nadie quiere dar el año por perdido a la espera de que todo cambie en 2022 con la llegada del nuevo reglamento. Todos menos en Alpine.

El coche francés no parece demasiado afinado. Ni Ocon ni Fernando Alonso se muestran ilusionados con el ritmo del coche y los resultados no son los deseados, aunque eran bastante previsibles. La euforia está en lugares como Red Bull y el nuevo motor Honda (sí, los que se arrastraban en la cola de la parrilla hace pocos años cuando suministraban a McLaren) y todo apunta a que están en condiciones de pelear con Mercedes. Además este año, Verstappen no estará solo como es habitual, porque su nuevo compañero, Checo Pérez, es igual de rápido e incluso más consistente. Un dolor de cabeza para pilotos como Valtteri Bottas, que es incapaz de seguir el ritmo de Hamilton y que tendrá que mirar más veces de la cuenta por los espejos ante la amenaza de Verstappen y Pérez. Y no sólo eso. McLaren ha ganado muchas décimas con su unidad de potencia y muchos sitúan al equipo de Norris y Ricciardo entre los mejores. Un paso más atrás, pero no mucho más, está Ferrari.

Ferrari no se esconde

Carlos Sainz fue cuarto ayer y quedó a sólo dos décimas de Verstappen con el mismo tipo de neumático. El madrileño terminó por delante de su compañero Leclerc, que debió abortar su vuelta rápida por una pequeña pasada, aunque venía con un gran ritmo, y a pesar de que el español no es de brillar en las sesiones libres, ayer estuvo entre los más rápidos. En tanda larga y consistencia se desconoce el ritmo real de los italianos, pero a una vuelta y con el modo de motor más agresivo los Ferrari pueden ser muy rápidos los sábados, sobre todo con Charles Leclerc. La unidad de potencia de Maranello mostró su poderío y lo hizo en el sector con mayores rectas y fue ahí donde destacó por encima de los demás.

El más veloz ayer fue Verstappen por delante de Norris, Hamilton, Sainz y Bottas. En Alpine las cosas no parecen ir bien. Ocon acabó a siete décimas de los mejores y Alonso, a más de nueve. En la primera sesión su plan de trabajo fue realizar pruebas aerodinámicas y en la segunda no mostraron un buen ritmo. Ni Alonso ni el propio equipo esperaban el salto de calidad que han dado algunos de sus rivales del pasado año. Y menos mal porque Aston Martin tampoco ha progresado de la forma que amenazaba, aunque es posible que Alfa Romeo se cuele por delante de los Alpine. Se avecina desastre, pero era lo previsible y en la escudería francesa no engañan a nadie cuando confirman que están centrados en 2022. Claro que no esperaban la evolución de sus rivales y el pequeño margen que ha dado el ligero cambio de norma técnica que intenta reducir la velocidad en curva de los monoplazas. Es decir, es posible que Alonso vuelva a estar en las mismas posiciones que cuando decidió dejar la Fórmula Uno. Otra cosa será el año que viene.

Carreras cortas

La F-1 discute en Bahréin temas como las carreras al esprint. Es decir, durante tres Grandes Premios de 2021 habría una carrera extra los sábados por la tarde con una duración de apenas 15 minutos y «barra libre» de neumáticos, combustible, sin estrategias... Además, esa pequeña carrera otorgaría unos pocos puntos para al día siguiente volver a la prueba tradicional. Hay detractores de este formato, pero nada que no se pueda resolver con una buena suma de dinero.

Ayer también fue día de estreno para Mick Schumacher, el hijo del heptacampeón alemán. Corre en el peor y el más enloquecido equipo de la parrilla, Haas, pero desde sus protectores, Ferrari, le han pedido que aprenda y tome experiencia. De hecho la escudería italiana les suministra motores y alguna que otra innovación técnica. Además, su compañero de equipo es Nikita Mazepin, el piloto ruso que la «lió» en Instagram al subir un vídeo que fue muy criticado y por el que tuvo que pedir disculpas. No será difícil para el alemán batirle. También se produjo el debut de Yuki Tsunoda, piloto japonés y protegido de Honda que apenas tiene 20 años y que también pertenece al programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Apenas mide 1,59, es el piloto más pequeño de la parrilla, pero su velocidad puede sorprender a más de uno.

Fichajes

La temporada no ha hecho más que empezar y los rumores sobre posibles fichajes no se han hecho esperar. Ayer era Zak Brown el que aseguraba que el próximo año estarían en Mercedes George Russell y Max Verstappen, un hecho que, de ser realidad, convertiría al equipo alemán en una estructura más fuerte.

Hoy a las 16:00 arrancará la primera clasificación del año y todo apunta a que habrá más igualdad que nunca, apenas separados por unas décimas o incluso por milésimas. Será la hora de la verdad para equipos como Red Bull, Ferrari o Alpine, que tendrá que destapar de una vez su verdadero rendimiento. Puede que el fin del dominio de Mercedes en la era híbrida de la F-1 empiece a tocar a su fin. Honda y Ferrari no quieren esperar más. Sainz ilusiona. Alonso deberá tener paciencia.